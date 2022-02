Maluma fue atacado por su perro y mostró cómo le quedó el rostro tras la mordida. | Fuente: Instagram | Maluma

Maluma preocupó a sus seguidores luego de mostrar en sus redes sociales, las marcas que le dejaron las mordidas de su perro "Buda". El artista colombiano contó que fue mordido en la cara por una de sus mascotas de raza doberman y mostró la herida del incidente; asimismo, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de prevención a sus millones de fanáticos.

"La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado", dijo el artista sin dar detalles de por qué ocurrió.





IMAGEN VERSACE

Maluma adora a sus mascotas y así lo demuestra en sus redes sociales, donde publica varias fotos junto a sus perros Bonnie y Clide, dos huskies siberianos albinos que lo acompañan en su mansión de Medellín. El doberman llamado "Buda" fue el último que se incorporó en la familia el año pasado.

"Buda" también ha participado en una campaña publicitaria junto a su dueño. Ambos aparecen retratados para la firma italiana Versace, en su temporada primavera-verano 2022. Para Maluma significó su debut como modelo en la campaña oficial de una línea de lujo.

Maluma muestra las heridas en su rostro luego de que lo mordiera su perro. pic.twitter.com/ZjIY1o7NAq — Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2022

SU DEBUT EN LA ACTUACIÓN

Después de recorrer el mundo con su música, el colombiano Maluma está dispuesto a conquistar Hollywood: su primera película, "Marry Me", llegó de la mano de Jennifer López, aunque él deja claro que solo es el principio de su carrera como actor.

"Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado", aseguró el cantante sobre su recién estrenada faceta interpretativa en una entrevista con Efe en la que admitió que querría acabar con muchos estereotipos y ser, por ejemplo, "el primer Batman latino".

TOMÓ CLASES DE ACTUACIÓN



"Marry Me" se estrenó el viernes 11 de febrero (y en la plataforma Peacock en EE.UU.), con motivo del día de los enamorados. En ella, López y Maluma dan vida a Kat y Bastian, una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio delante miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace.



Tras su ruptura, la cantante se casa de manera repentina con uno de sus seguidores -encarnado por Owen Wilson-, a quien no conoce de nada. "Ha sido muy buen inicio, no le puedo bajar", reconoció el cantante sobre su debut acompañado de Wilson y López.

Maluma, que tomó clases de actuación durante su última gira, admitió que vivió algunos momentos incómodos durante el rodaje porque "la manera de trabajar en Hollywood es totalmente diferente a la de la industria de la música".

