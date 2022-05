Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron después de 9 años de relación. | Fuente: Instagram

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés pusieron fin a su historia de amor que mantuvieron durante 9 años. De acuerdo a Infobae, fuentes cercanas a la pareja aseguran que el conductor de televisión y la empresaria "tomaron la decisión hace unos días, y en buenos términos".

La expareja había pasado por una crisis amorosa durante la pandemia de la COVID-19; sin embargo, lograron resolver sus diferencias y continuaron con su romance hasta hoy, que finalmente decidieron tomar caminos separados.

Según LAM, un conocido programa de televisión argentino, los problemas de la expareja empezaron en unas vacaciones que pasaron en Uruguay. También señalaron que la decisión de separarse definitivamente fue de Valdés, ya que Tinelli no habría estado de acuerdo.

UNA RELACIÓN LLENA DE OBSTÁCULOS

La historia de amor entre Marcelo y Guillermina empezó en 2012, y desde el inicio tuvo que superar algunos obstáculos, debido a la relación que Valdés había mantenido con Sebastián Ortega, productor argentino y exsocio de Tinelli.

"No me arrepiento de haberme jugado por Marcelo. Yo con él fui desde el corazón, me deslumbró. No importa cuánto tiempo estuvimos juntos, sino que estuvo bueno. Yo aprendí mucho con él y de esta historia. Y sufrí cuando se terminó, pero se ve que tenía que ser así", había dicho Guillermina cuando se separaron por primera vez.

En 2014 tuvieron a su único hijo en común. Al año siguiente afrontaron una nueva crisis, aunque duró muy poco. La relación continuó hasta el 28 de junio de 2020, cuando el conductor anunció en su cuenta de Instagram un nuevo distanciamiento, aunque dejó la puerta abierta para la reconciliación. Sin embargo, la decisión de ahora se anuncia como definitiva.

