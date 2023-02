En junio de 2015, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fueron fotografiados juntos en una cena romántica, confirmando los rumores de una relación. | Fuente: AFP

La ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler abre un nuevo capítulo: en una entrevista exclusiva con la revista ¡Hola!, la socialité confirmó la existencia de una explosiva carta que le envió Patricia Llosa, la entonces esposa del Nobel peruano, y en el que confirmaba que “aunque parezca que su matrimonio está roto, Mario tiene como costumbre desaparecer con mujeres”. Una carta que en las últimas semanas tomó relevancia y que, desde el lado de Patricia, se negaba su existencia.

Isabel, asegurando que “cuando habla nunca miente”, hizo llegar la carta y su contenido completo al diario ABC, confirmando que la misiva fue entregada a ella en 2015 y que tenía de remitente a Patricia. Como se recuerda, después de esta carta, Patricia envió un comunicado en el que decía estar sorprendida por las fotografías que aparecieron en la prensa rosa española y que daba cuenta del romance entre Vargas Llosa y Preysler.

“Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón. Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York celebrando nuestros 50 años de casados y la entrega del doctorado de la Universidad de Princeton. Les rogamos respeten nuestra privacidad”, se leía en el comunicado.

En la carta en cuestión, que data de junio de 2015, Patricia Llosa le pide a Isabel Preysler que Mario Vargas Llosa tenga bien “poder reunirse con su familia en Nueva York para celebrar el 50 aniversario de casados que tenía organizado desde hacía mucho tiempo”. Además, que Vargas Llosa no acudiera a la fiesta de Porcelanosa en Londres, marca con la que Isabel trabaja desde hace muchos años.

El remate de la carta menciona que esta no sería la primera relación fuera del matrimonio del Nobel. “Aunque parezca que el matrimonio está roto, Mario tiene como costumbre desaparecer con mujeres. Lo ha hecho 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio”, escribió.

VARGAS LLOSA HABLÓ SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON PREYSLER

En una reciente entrevista con el diario El País, el autor de 'La ciudad y los perros', 'La fiesta del chivo' y 'Conversación en la catedral' subrayó su decisión de no hacer más declaraciones sobre el idilio que mantuvo con la hispanofilipina; aunque admitió que la experiencia le pareció "magnifica", no tiene la intención de plasmarla en un libro.

"La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso", sostuvo luego de explicar cómo logró 'escapar' de la "prensa rosa" tras su mediática separación. "Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba", comenta.

A pesar de lo interesante que resulta para un escritor contar una historia de un Premio Nobel con un personaje de sociedad como Isabel Preysler, Vargas Llosa cree que su experiencia romántica no es aprovechable para tal fin; aún si se trata de dos mundos completamente distintos.

"Sí, son dos mundos muy distintos, muy separados. Pero bueno, la experiencia se vivió y ya está, vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros... no me arrepiento de nada", sentenció. El próximo 9 de febrero Mario leerá su discurso de entrada a la Academia Francesa; el peruano se convertirá en el primer autor, que sin haber escrito originalmente en francés, ingresa a la institución.

