Mauricio Ochmann (44) es un actor estadounidense, conocido por su participación en telenovelas, tanto en México como en los Estados Unidos para la comunidad latina. | Fuente: Twitter

El actor Mauricio Ochmann le dio vida a José María ‘Chema’ Venegas en “El señor de los cielos”, que tuvo su spin-off, “El Chema”. Esta narcoserie fue una de las más vistas en Telemundo y el artista contó una experiencia que cambió su vida para siempre ya que un narcotraficante lo quería conocer.

Mientras iba con un chofer por la carretera de México, el conductor se detuvo para echarle gasolina a la camioneta. “Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía. Me estaban llevando a un evento, me interceptaron después de tres retenes. El chofer me dice ‘le voy a echar gas’, pero según este mismo no le dio tiempo, se metió a una gasolinería y yo veo a un cuate que paró el cuello, me tocaron la ventana y me dijeron que el 'patrón' me quería conocer”, recordó Mauricio Ochmann en entrevista con Yordi Rosado.

Al bajar, el actor mexicano caminó unos cuantos pasos y al instante llegan ocho camionetas. De una de ellas baja el narco y lo abraza: “Me dice ‘Chema, perdón que hayamos tenido que interceptarte así, pero sino cómo te conocemos’ y yo como palmera”, dijo.

El actor Mauricio Ochmann alcanzó más popularidad con su personaje José María' 'Chema' Venegas en "El Chema". | Fuente: Pinterest

“Era un narco bien ‘pesado’”

Después de esta experiencia, Mauricio Ochmann confesó que lo dejaron libre sin ninguna represalia. Tras llegar a casa, investigó quién era el narcotraficante que lo interceptó.

“Yo no sabía quién era entonces empecé a investigar y vi que era pesado. Y después, a los dos, tres meses veo en una noticia que lo habían matado, yo digo ‘Imagínate que esa disputa hubiera sido en ese momento’”, recordó.

