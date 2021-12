El puertorriqueño Johnny Lozada habló sobre el supuesto fraude con los ingresos que había recibido por los conciertos de Menudo en su reencuentro en el 2019. | Fuente: Instagram

Los exintegrantes de Menudo han estado ofreciendo conciertos recordando los mejores momentos de la boy band y llegó el momento en el que decidieron reunirse por lo que en el 2019 se juntaron.

Sin embargo, en estos reencuentros se hablaron de una serie de demandas en contra de Johnny Lozada por supuesto fraude con los ingresos que había recibido por las presentaciones que ofrecieron en conjunto. Sin embargo, el puertorriqueño se pronunció sobre estos conflictos legales.

"No he quedado en nada. Eso es lo que no entiendo, todo el mundo sigue dándole vueltas a algo que nunca ha pasado [problemas legales]", comentó. Además, agregó que, a diferencia de sus compañeros, sí estuvo de acuerdo en la realización de la serie ‘Súbete a mi moto’.

"¿A quién le molesta que haga la serie de uno? Creo que todo suma, nada resta. Entonces, mientras se hagan las cosas bien hechas y con calidad, y que sean para que la gente las disfrute todo va a estar maravilloso", sostuvo.

Johnny Lozada Correa es un actor de telenovelas y cantante puertorriqueño-estadounidense que perteneció al grupo Menudo y más tarde a Proyecto M. | Fuente: Twitter

Johnny Lozada sobre los presuntos casos de abuso sexual en Menudo

Johnny Lozada, el recordado integrante del grupo Menudo, se refirió a los presuntos abusos y casos de adicciones que había en la recordada banda juvenil, durante una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen en enero de 2020.

El también actor, que conquistó en los años 80, confirmó que “habían cosas raras” dentro de la agrupación musical; sin embargo, él no fue víctima de ningún tipo de acoso.

“Existían cosas alrededor de nosotros, eso no se puede negar ni se puede tapar el cielo con la mano”, dijo Johnny Lozada, de 52 años. “Yo no te puedo decir que a mí me hicieron acercamientos, sería muy vicioso de mi parte, porque no es cierto”, aclaró.

“¿De que yo vi cosas raras? Sí vi cosas raras”, señaló el puertorriqueño. “Era otra época, estamos hablando de otra etapa donde no todo era permitido, había muchos tabúes, no se podía hablar de ciertas cosas, porque había problemas”, añadió.

