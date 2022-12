La serie 'Merlina' ha tenido buenos comentarios y todos coinciden en que Jenna Ortega fue buena sucesora de Christina Ricci con quien comparte roles. | Fuente: Netflix

'Merlina' logró romper récords históricos en Netflix y en su primera semana de estreno llegó a la cima de las series más vistas, con más de 341 millones de horas de visualización en la plataforma. Con la dirección de Tim Burton y el papel protagónico de Jenna Ortega como Merlina Addams, la producción ha causado sensación.

Uno de los momentos icónicos de la serie ocurre en la fiesta anual 'Rave'N Dance' de la Academia Nunca Más (Nevermore Academy), donde la protagonista realiza un baile que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Al respecto, la joven actriz de 20 años, reveló la escena la grabó cuando se encontraba con los primeros síntomas de la Covid-19.

"Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago", contó en una entrevista con NME.

Ortega admitió que mientras se filmaba la secuencia, estaba a la espera del resultado de la prueba PCR. "Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado", afirmó.

Cuando la prueba de la actriz dio positivo, MGM, la productora detrás de la serie, dijo a la publicación que "se siguieron protocolos estrictos", y agregó, "una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción sacó a Jenna del set".

Quiso volver a grabar la escena

Cuando Ortega se recuperó, preguntó si podía rehacer la escena, pero no había suficiente tiempo en el cronograma de producción. "Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”, agregó.

Jenna dijo que obtuvo la canción para la escena de baile, 'Goo Goo Muck' de The Cramps, una semana antes de filmarla y se le ocurrió la coreografía. "No soy bailarina”, dijo, "y estoy segura de que eso es obvio".

Aparte de ello, tomó clases de violoncello y en la serie es la actriz quien está tocando de verdad. Por otro lado, practicó esgrima para hacerle justicia al personaje. Como se recuerda, en el episodio 4 de ‘Merlina’, sus movimientos se volvieron tendencia en redes sociales.

Otro punto que llamó la atención fue que la actriz incluyó pasos de Merlina del show de 1964 cuando le enseña a bailar a Largo. Por otro lado, este momento es muy importante en el desarrollo del personaje, pues demuestra que la personalidad e individualidad de la protagonista siguen intactas.

