Michael J. Fox recibirá un Oscar honorífico en la gala del próximo año. | Fuente: Instagram / Michael J. Fox

En el pasado, era capaz de retener en su cabeza libretos enteros, como lo prueba la trilogía de "Volver al futuro" que lo lanzó a la fama global. Pero actualmente, Michael J. Fox se siente como Rick Dalton, el personaje que interpretó Leonardo Dicaprio en la cinta "Once Upon a Time in Hollywood", dirigida por Quentin Tarantino.

Una escena del filme lo explica todo: Dalton, quien es un actor veterano, olvida las líneas de su rol mientras graba una serie. Pese a que ha practicado su caracterización, las palabras no le salen. Y su frustración se enfatiza, pues sabe que algo le ha pasado: su trayectoria está en franco declive y su prestigio está a punto de apagarse.

"Pensé, ‘no quiero sentir eso. ¿Me equivoco al sentir eso? ¿Tengo razón al sentir eso?'", dijo Michael J. Fox acerca de la experiencia que le significó ver esa película. En entrevista con el podcast "Working It Out", del comediante Mike Birbiglia, el actor, que el próximo año recibirá un Oscar honorífico, confesó que últimamente no acepta papeles que le exijan mucho a su memoria.

"No acepto nada con muchas líneas, porque no puedo hacerlo. Y por la razón que sea, simplemente eso lo que es. No puedo recordar cinco páginas de diálogo. No puedo hacerlo. No se puede. Así que voy a la playa", indicó.

Euzhan Palcy

Diane Warren

Peter Weir

Michael J. Fox



We're thrilled to be celebrating these artists at the Governors Awards on November 19, 2022. #HonoraryOscars https://t.co/LTAgj1j0NU — The Academy (@TheAcademy) June 21, 2022

Michael J. Fox, la vida en retiro

En la misma entrevista, Michael J. Fox se refirió a sus experiencias en las grabaciones de las series "The Good Fight" y "Designated Survivor". No fueron del todo gratas, pues mientras se encontraba en el set, hubo momentos que no podía recordar sus líneas. Sin embargo, a diferencia del protagonista de la cinta de Tarantino, procuró guardar la calma.

"Lo que fue realmente refrescante es que no entré en pánico. No me asusté. Solo dije: ‘Bueno, eso es todo. Hay que seguir adelante", confesó.

Con 61 años, Michael J. Fox no se alarma por su vida en retiro. Su salud, sin embargo, ha tenido más de un bajón en los úntimos años. Porque no solo padece de Parkinson desde inicios de los años 90, sino que en 2018 tuvieron que extirparle un tumor en su médulo espinal, y años después se fracturó su brazo, producto de una caída en la cocina de su casa.

Por estas y más razones, la estrella de "Volver al futuro" decidió anunciar en 2020, a través del cuarto volumen de sus memorias, su retiro de la actuación. "Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar doce horas al día, y memorizar siete páginas de diálogo, es mejor dejarlo atrás... por ahora", afirmó el actor.

