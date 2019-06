Este 25 de junio se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson, el Rey del Pop, una figura polémica de la música. | Fuente: AFP | Fotógrafo: VINCENT AMALVY

Asistente: "Tenemos un caballero aquí que necesita ayuda y no está respirando. No está respirando y necesitamos... hemos tratado de reanimarlo pero no reacciona, no reacciona"

911: "Ok, ok, estoy haciendo estas preguntas mientras los paramédicos están yendo hacia el lugar"

Asistente: "Gracias señor. El médico está haciéndole un masaje cardíaco pero no está respondiendo a nada, por favor"

A las 2:44 de la tarde del jueves 25 de junio de 2009, una noticia remeció el mundo: Michael Jackson, el Rey del Pop, había muerto por un paro cardíaco tras recibir una mezcla mortal: un anestésico y otros sedantes administrados por su médico personal.

El impacto mundial de la muerte del excéntrico cantante coincidió con el fallecimiento de la actriz Farrah Fawcett y el hallazgo del cadáver de la reconocida cantante folclórica peruana Alicia Delgado. Con 50 años y una gira que lo traería por primera vez a nuestro país a punto de empezar, Jackson regresó a la palestra luego de un juicio por pederastia. Pese a que fue declarado inocente, la imagen pública de Michael nunca se recuperó. Macaulay Culkin, el protagonista de "Mi pobre angelito" y amigo de Jackson, resalta su personalidad introvertida. "El tema con Michael es que no es bueno explicándose y realmente nunca lo ha sido porque no es una persona muy social. Quiero decir que estás hablando de una persona que ha estado protegida y refugiándose a sí misma durante los últimos 30 años. No es bueno comunicándose con la gente y no es muy bueno transmitiendo lo que realmente está tratando de decir. Así que cuando dice algo así la gente, él no entiendo porqué la gente reacciona de la forma en que lo hace", comentó.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, a los 50 años, por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air. | Fuente: AFP

Michael Jackson empezó su carrera a los 7 años, cuando fue parte del grupo "The Jackson 5", junto a sus hermanos. Once años después, se lanzó como solista con éxitos como "Beat it", "Billie Jean" y "Thriller", que lo convirtieron en el Rey del Pop.