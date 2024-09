Mick Jagger de luto por la muerte de Cleo Sylvestre, la primera mujer que grabó con The Rolling Stones

La primera mujer en grabar con The Rolling Stones falleció el fin de semana, lo que llevó a Mick Jagger a recordarla con sentidas palabras. “Qué triste enterarme del fallecimiento de mi vieja amiga”, escribió en sus redes sociales.

Mick Jagger, el líder de The Rolling Stones, rindió homenaje a la desaparecida Cleo Sylvestre, la talentosa cantante y actriz inglesa que dejó este mundo a los 79 años el 20 de septiembre. Sylvestre, conocida por su amplia trayectoria en televisión y cine, grabó una memorable canción en los años 60 con el respaldo de la icónica banda londinense.

El fallecimiento de Sylvestre fue confirmado "con profundo pesar" por su agente a través de un comunicado que decía: "Amada y admirada por sus colegas, será recordada como una pionera y una verdadera amiga. La extrañaremos profundamente". Además, se pidió que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil.

Mick Jagger se despide de Cleo Sylvestre

Cleo Sylvestre tuvo una breve pero significativa carrera como cantante, destacándose en 1964 con una versión de To Know Him Is To Love Him de Phil Spector, que contó con el respaldo de The Rolling Stones. Su encuentro con la banda ocurrió durante una noche de blues en Soho, y posteriormente trabajó con su propia agrupación, Honey B Mama and Friends.

En sus historias de Instagram, Mick Jagger recordó a su amiga con una nostálgica fotografía en blanco y negro de Cleo junto a la banda en su juventud. “Qué triste enterarme del fallecimiento de mi vieja amiga, la actriz y cantante Cleo Sylvestre, la primera vocalista femenina en cantar con los Stones”, escribió el músico.

En una entrevista con la serie de televisión Masterpiece de PBS, Sylvestre compartió anécdotas entrañables sobre su relación con la banda, mencionando que su madre solía cocinar para ellos. "Los Stones siempre estaban por ahí, especialmente Brian [Jones] y Mick [Jagger]", recordó. "Vivíamos en un departamento del consejo con una cocina muy pequeña, y ella preparaba comidas para 15 personas".

¿Quién fue Cleo Sylvestre?

Cleo Sylvestre fue una pionera en el mundo del entretenimiento, destacándose como la primera actriz afrodescendiente en interpretar un papel principal en el National Theatre y en tener un papel protagónico regular en la telenovela británica Crossroads. También fue la primera mujer que grabó con The Rolling Stones.

Nacida en abril de 1945, Cleopatra Mary Palmer creció y se educó en Camden, donde comenzó a forjar su carrera como actriz. Su debut en el West End se produjo en 1967 en el Wyndham’s Theatre, donde brilló en la obra Wise Child, escrita por Simon Gray.

A lo largo de su carrera, Sylvestre dejó su huella en diversas series de televisión, incluyendo Doctor Who (1965), Cathy Come Home (1966) y Poor Cow (1967). En el cine, sus créditos abarcan películas como Till Death Us Do Part (1969), The Love Child (1988), The Punk and the Princess (2003) y Paddington (2014), donde prestó su voz al personaje de Marjorie Clyde.

