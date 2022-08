Michael Egred Mejía, más conocido como Mike Bahía, es un cantautor y compositor de canciones colombiano. | Fuente: Instagram

El colombiano Mike Bahía se mostró incómodo con la supuesta broma de Betty Casas, una joven peruana que afirmó haber tenido un romance con el cantante cuando vino a ofrecer un concierto en Perú. Esta noticia llegó a oídos del intérprete de ‘Amantes’ quien aseguró que eso le generó tristeza.

“Realmente, uno renuncia a ciertas cosas cuando tu imagen es pública. Hay cosas que puedes controlar y otras que no. Esa fue una situación de la que no tenía ni idea hasta que salió la noticia y, si hay algo que me generó tristeza, es que opacó la noticia de que, justo en la ciudad en la que batimos un récord de ventas de entradas, se empañó por una cosa de esas”, dijo en referencia a la ciudad de Trujillo, lugar de donde es Casas y donde agotó los tickets para su show.

Por otro lado, Mike Bahía aseguró que no dio declaraciones antes porque no le dio importancia, sin embargo, esa noticia falsa generó diversos comentarios entre sus fanáticos trujillanos:

“Yo no dije nada porque la gente sabe quién soy y cómo soy. Me pareció muy triste que esa noticia de esas siete mil personas cantando mis canciones se viera contaminada con algo que no tiene pies ni cabeza”, aseveró el colombiano para La República.

Mike Bahía cada vez más enamorado de Greeicy

En 2019, antes de que la pandemia revolviera la normalidad, el cantante colombiano tuvo un encuentro con RPP Noticias en el que recordó cómo llegó a conquistar a su futura esposa. Dijo, entonces, que desde su primera canción "Buscándote", ella ya lo acompañaba en su carrera.

"Ella sale en el video, la chica del cabello cortico es ella", señaló Mike Bahía. Y aseguró que su historia como artista "ha sido contar" lo que le venía pasando en el plano personal, incluido su romance con Greeicy, a quien conoció cuando ella tenía 19 años y tenía una carrera actoral en ascenso en la televisión colombiana.

"Yo cantaba en un bar, era un tipo promedio, y ella era una actriz muy reconocida, muy joven, pero muy humilde. Y me conoce a mí y se conecta conmigo de una manera muy brillante. Pero yo no entendía por qué se fijaba en mí", reconoció quien fue 'coach' en "La Voz Perú".

Según Mike Bahía, fue en ese momento que empezó su "desesperación por conquistar con canciones". "Y ahí es donde nace 'Buscándote', 'Estar contigo' y todo este recorrido de canciones que llega hasta la que hoy tenemos, 'La Lá'", señaló.

Junto a Greeicy, el colombiano que saltó a la fama durante su paso por la versión colombiana de "La Voz" en 2013 ha tenido más de una colaboración a lo largo de su trayectoria, tales como "Esta noche", "Amantes", entre otros.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.