Millie Bobby Brown, actriz de "Stranger Things" y "Godzilla vs. Kong", habla de su relación con la fama en tiempos de redes sociales. | Fuente: AFP

Millie Bobby Brown es una de las estrellas más jóvenes en Hollywood actualmente y, tal como ha ocurrido en el pasado, ha enfrentado un sinfín de controversias mediáticas por la fama. No obstante, el escenario es distinto para artistas adolescentes como ella al vivir en una era del internet y las redes sociales. En algún punto, comienzan a hacer daño.

A sus 17 años, la actriz Millie Bobby Brown pertenece al elenco principal de la serie “Stranger Things”, que está rodando ahora la cuarta temporada, y ha participado en películas que hicieron gran ruido en la industria cinematográfica como “Enola Holmes”, “Godzilla 2: el rey de los monstruos” y “Godzilla vs. Kong”.

En conversación con MTV News, la intérprete de ‘Eleven’ se sinceró sobre la dificultad de interactuar en las redes sociales cuando recibe críticas por lo que dice, hace e incluso por cómo viste y se maquilla. Aunque continúa activa desde sus cuentas oficiales, le ha resultado duro sufrir de ansiedad a razón de ello.

“Desafortunadamente, cuando era más joven, era mucho más liberal y realmente no pensaba en la fama”, admite Millie Bobby Brown. “Estás disfrutándolo, Ahora, aunque estoy muy agradecida por ello, he lidiado con la ansiedad durante un tiempo. Definitivamente he lidiado con algunos aspectos de la fama en tiempos recientes”.

Y agrega que no podría ponerse “una máscara” porque todo el mundo lo notaría: “He hecho cosas en el pasado, como publicar videos de mí misma enojada porque esta soy yo y no se los voy a ocultar, porque soy una chica normal y estoy descubriendo todo por mi cuenta. Ese es mi viaje, he lidiado con la ansiedad y estoy aprendiendo a afrontarla. Medito, escribo mucho”.

Con proyectos por delante

Lo cierto es que la negatividad no ha logrado que Millie Bobby Brown deje de brillar en su carrera profesional, y goza de diversas ofertas para unirse a proyectos cinematográficos desde que apareció en la primera temporada “Stranger Things”. Pronto, los espectadores volverán a reencontrarse con ella en la serie de Netflix con el lanzamiento de la cuarta entrega.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.