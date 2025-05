Miss Mundo 2025: Estonia rompe una mala racha de 26 años y se asegura un lugar en el Top 40

La modelo Eliise Randmaa se convirtió en la primera finalista oficial del certamen tras ganar el Sports Challenge del Miss Mundo 2025. La gran final se llevará a cabo el 31 de mayo en India.

Aunque la gala final del Miss Mundo 2025 se celebrará a fin de mes, Estonia ya tiene motivos para celebrar. Su representante, Eliise Randmaa, ha logrado algo que su país no conseguía desde hace más de dos décadas: asegurar un lugar entre las 40 mejores del prestigioso certamen de belleza.

Con apenas 24 años, Eliise triunfó durante la etapa final del Sports Challenge, realizada el 17 de mayo, en la ciudad india de Hyderabad. El triunfo no solo la convierte en la primera candidata oficialmente clasificada al Top 40, sino que también rompe una sequía de 26 años sin que Estonia destaque en esta etapa del concurso.

También entre las 10 mejores de Europa

"¡Felicitaciones a Eliise Randmaa, quien se convirtió en la primera concursante en asegurar un lugar en los cuartos de final de la edición 72 del Miss Mundo! Su increíble victoria en el Desafío Deportivo no solo representa un triunfo personal, sino también un momento de orgullo para Estonia", anunció la organización a través de sus redes sociales.

La modelo respondió al mensaje con humildad y gratitud: “Gracias a todos por el apoyo que me han brindado, significa mucho”. or su parte, la cuenta oficial de Miss Estonia celebró el histórico triunfo, subrayando que Eliise no solo aseguró su lugar en la siguiente fase del certamen, sino que, según las nuevas reglas del concurso, se ha posicionado entre las 10 mejores representantes de Europa.

Estonia ganó oro, Martinica plata y Canadá bronce en el Sports Challenge del Miss Mundo 2025.Fuente: Instagram: @missworld

¿En qué consiste el Sports Challenge?

Esta competencia deportiva es una de las pruebas preliminares más importantes del Miss Mundo, ya que permite clasificar directamente al Top 40. Este año, reunió a 108 candidatas de todos los continentes, agrupadas en cuatro equipos regionales: América y el Caribe, África, Europa, y Asia & Oceanía.

En el podio también destacaron otras representantes. Miss Martinica, Aurélie Joa, se llevó la medalla de plata; mientras que Miss Canadá, Emma Morrison, obtuvo el bronce. A un paso del podio quedó Miss Trinidad y Tobago, Anna-Lise Nanton.

Eliise Randmaa, de 24 años y representante de Estonia, ya está en el Top 40 del Miss Mundo 2025.Fuente: Instagram: @missworld

Staisy Huamansisa: la peruana en Miss Mundo 2025

La representante peruana, Staisy Huamansisa, de 20 años, llegó a la India el pasado 7 de mayo y desde entonces no ha pasado desapercibida. En cada evento ha deslumbrado con trajes de los diseñadores como Betto Lei, Hugo Lu y Felix Uzcátegui.

Durante la inauguración del certamen, el 10 de mayo, Staisy lució un impactante traje tradicional inspirado en una sacerdotisa moche, diseñado por Jaguar Cotrina. Con esta creación, rindió homenaje al patrimonio ancestral del Perú y dejó claro que lleva la historia y cultura de su país con orgullo.

En sus redes sociales, la modelo compartió un emotivo mensaje sobre lo que significa representar al Perú en esta plataforma global: “La emoción de representar a mi país es indescriptible. Cada día es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la fuerza, la belleza y la autenticidad de los peruanos. Estoy dando lo mejor de mí, impulsada por su apoyo, que me motiva a ser la mejor versión de mí misma”.





Staisy Huamansisa busca la corona del Miss Mundo, esquiva para Perú desde el triunfo de Maju Mantilla en 2004.Fuente: Instagram: @missworldpe

¿Qué sigue en el Miss Mundo 2025?

El certamen continúa su curso con más desafíos previos a la gran final. El 22 de mayo se realizará el Talent Challenge, donde las concursantes mostrarán sus habilidades en el canto, la danza y otras expresiones artísticas. Al día siguiente, el 23, participarán en el Head-to-Head Challenge, una discusión pública sobre temas sociales y de actualidad. Ese mismo día comenzará también el Top Model Challenge, que culminará el 24. Finalmente, el 26 de mayo se presentará el esperado Beauty With a Purpose, la competencia dedicada a los proyectos sociales de cada candidata.

La gala final se celebrará el 31 de mayo en el HITEX Exhibition Centre, en Hyderabad, Telangana. Allí, la actual reina Krystyna Pyszková, de República Checa, coronará a su sucesora en una noche que promete ser inolvidable.

