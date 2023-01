El 18 de noviembre de 2022 en el Palacio de la República en Almaty, Diana Tashimbetova fue coronada Miss Kazajistán 2022. | Fuente: Instagram

A pocos días de iniciar el Miss Universo 2022, las cosas no han salido como la organización esperaba. Esta vez, hubo otra baja y se trata de Diana Tashimbetova, Miss Kasajistán. Por medio de sus redes sociales, la modelo explicó las razones por las que decidió renunciar al certamen.

Una de ellas fue porque no ha recibido apoyo y aún continúa en Estados Unidos, pero con una visa de turista por lo que no puede trabajar en un país que no es el suyo:

“Actualmente estoy en los Estados Unidos con una visa de turista y me quedaré aquí, no más tiempo del período especificado", comentó. Además, la Miss Kasajistán reveló que con su dinero ha tenido que pagar todos los gastos cuando de eso se encarga la empresa y los patrocinadores.

"Nuestros billetes fueron comprados a Los Ángeles, y luego los vuelos y la transferencia de equipaje fueron puestos en nosotros. Llegué a Nueva Orleans con 5 maletas yo sola. De acuerdo con los vestidos que querían proporcionarnos, estos son vestidos para alquilar, (también trataron de cambiar trajes nacionales y vestido de noche de sus diseñadores, pero se negaron a truequearlos, después de decir que van a alquilar lo que les gusta, sí)”.

Asimismo, Miss Kasajistán contó que se reunió con los organizadores de su país para viajar al Miss Universo 2022 con su madre porque eso habían acordado y ellos se harían cargo de los gastos, sin embargo, no fue así.

Al finalizar su mensaje, Diana Tashimbetova pidió que la organización de los certámenes de belleza se haga responsables de sus palabras y sean comprensivos. “Sé responsable de las palabras en voz alta hasta el final, y no hagas un desastre en tu organización supuestamente seria”.

Miss Letonia, la segunda baja del Miss Universo 2022

A pesar de que todo ha regresado a la normalidad, la COVID-19 aún continúa merodeando y ha cambiado los planes de más de uno. Esta vez, el virus afectó a Miss Letonia, Jekaterina ‘Kate’ Alexeeva, quien se contagió y, por ende, tuvo que retirarse del Miss Universo 2022.

Como es de conocimiento, el concurso se realizará el 14 de enero y desde el inicio de esta semana ha comenzado a recibir a las candidatas de todo el mundo para registrarlas; no obstante, el sueño de Kate terminó.

Por medio de sus redes sociales, Miss Letonia compartió un mensaje donde anuncia su baja del Miss Universo 2022 a pocos días de iniciar.

“Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID-19. Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Dicho esto, lamentablemente me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la de las demás concursantes y sus familias es prioridad. Estoy tan triste de admitirlo y todavía no puedo creerlo”, se lee en su mensaje.

Después del retiro de Kate Alexeeva, la alineación ahora se reduce en participantes que competirán durante la edición 71°, que se llevará a cabo el 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Moral en Nueva Orleans, Luisiana.

