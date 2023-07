Rikkie Valerie Kollé es la primera mujer trans en ser coronada como Miss Países Bajos

El Miss Universo 2023 se realizará en El Salvador y cada vez se conocen quiénes serán las reinas de cada país. Este último fin de semana se celebró el Miss Países Bajos y se llevó a cabo en Leusden, Países Bajo.

Las candidatas pelearon por la corona, sin embargo, fue una mujer transgénero que se llevó el título. Rikkie Valerie Kollé, de 22 años, representará a su país en el certamen internacional y se convierte en la segunda mujer trans en pisar este concurso.

“Es irreal, pero tengo que llamarme Miss Países Bajos 2023. Fue un viaje educativo y hermoso, mi año ya no se puede romper. Estoy tan orgullosa y feliz que ni siquiera puedo describirlo. Haciendo que mi comunidad esté orgullosa y demostrando que se puede hacer. Y sí, soy trans y quiero compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que me importa. Hice esto por mi cuenta y amé cada momento de ello”, escribió la ganadora.

La transición de Rikkie Valerie Kollé comenzó desde joven. A los 11 años ya se había identificado como mujer y adoptó su nuevo nombre. Tuvo el apoyo incondicional de su familia y a los 16, inició su tratamiento hormonal y, este 2023, es sometió a una cirugía de reasignación de sexo.

“Siento que nací en el cuerpo equivocado. Nací como el pequeño Rik, pero siempre supe que quería ser la gran Rikkie. La transición de hombre a mujer me brindó una sensación de pertenencia y autenticidad”, dijo a los medios holandeses. La modelo reveló que enfrentó burlas, pero siempre se acobijó en su familia y amigos.

Rikkie Valerie Kolle, de 22 años, estará en el certamen internacional.Fuente: @rikkievaleriekolle

¿Quién fue la primera mujer trans en ser Miss?

Ángela María Ponce Camacho nació en enero de 1991 en la ciudad de Sevilla (España), bajo el nombre de Ángel Mario. Inició su transición a los 16 años, a través de un tratamiento hormonal. Ella postuló a Miss España 2018 -después de un fallido intento como Miss Mundo Cádiz pues el estatuto prohíbe la participación de personas transgénero- y ganó.

Ella trabaja con una fundación en España para ayudar a los niños que luchan contra el estigma relacionado con ser transgénero.

Durante su participación en el Miss Universo 2018, la española Ángela Ponce, no clasificó a la etapa final ni entre las 20 finalistas del certamen de belleza. Sin embargo, fue despedida entre una lluvia de aplausos. Luego de que se emitiera un video de su niñez, la reina de belleza desfiló por la pasarela ante la ovación del público.

“La mayor dificultad ha sido enfrentarme a que los demás me vean diferente cuando yo nunca me he sentido diferente. Yo no soy un hombre queriendo ser mujer, no soy un cortocircuito en la barriga de mi madre. No soy una mujer, soy una mujer trans y formo parte de la diversidad humana, igual que hay personas negras y otras blancas, gente más alta y más baja”, aseguró en una pasada entrevista.

Ángela Ponce aseguró que los concursos de belleza se encuentran en "constante cambio" y "cada vez son menos los prejuicios hacia la mujer".

"Yo veo los concursos de belleza como una plataforma de llevar un mensaje de crecer profesionalmente. Al final, los certámenes de belleza no son lo que la gente cree, la prueba es eso, que cada vez hay mayor inclusión como fue mi caso. Hace unos años una chica que no era precisamente una 36 de talla. Creo que los concursos se están abriendo a los nuevos tiempos", agregó.