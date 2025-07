Muere Alon Aboutboul, actor de 'Batman' y 'Rambo', tras colapsar en la playa a los 60 años

El actor israelí falleció repentinamente tras colapsar en una playa cerca de Tel Aviv. Participó en más de 100 producciones de cine y televisión, incluidas películas icónicas de Hollywood.

Alon Aboutboul, prolífico actor israelí conocido por sus papeles en películas como Batman: el caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises, en inglés), Rambo III y London Has Fallen, falleció en Israel la mañana del martes 29 de julio a los 60 años.

Según informaron The Jerusalem Post y otros medios locales, Aboutboul colapsó repentinamente en la playa HaBonim, al sur de Haifa. Testigos indicaron que salió del agua diciendo que no se sentía bien antes de desplomarse. Recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron salvarle la vida.

Alon Aboutboul, Tom Hardy y Josh Stewart en una escena de 'Batman: El caballero de la noche asciende'.Fuente: Warner Bros. Pictures

Hollywood se despide de Alon Aboutboul

“Alon era un actor brillante, un verdadero artista, un ícono israelí… pero lo más importante, era un padre amoroso de sus cuatro hijos y un amigo querido mío y de muchos otros,” declaró su manager, Mark Teitelbaum, a The Hollywood Reporter. “Poseía una claridad moral y espiritual que es rara de encontrar. Como se podrán imaginar, su familia está en shock. Lo extrañaremos profundamente”.

El ministro de Cultura y Deporte de Israel, Miki Zohar, también lamentó su partida en X (antes Twitter): “Anoche vi una entrevista donde hablaba con pasión sobre una película en la que participó recientemente. Esa pasión seguía viva después de tantos años de carrera. Alon dejó una profunda huella en la cultura israelí”.

En redes sociales, actores como Damson Idris, Amin Joseph y Sergio Peris-Mencheta, con quienes compartió pantalla en la serie Snowfall, también le dedicaron emotivos mensajes. “Gracias por enseñarme tanto”, escribió Idris. Joseph agregó: “Tu trabajo dejó una impresión duradera: agudo, profundo, inolvidable. Agradecido de haber compartido la pantalla contigo”.

¿Quién fue Alon Aboutboul?

Nacido el 28 de mayo de 1965 en Kiryat Ata, de ascendencia argelina y egipcia, Alon Aboutboul desarrolló una carrera versátil que abarcó más de 100 producciones de cine, televisión y teatro. Su primer gran papel fue en Ricochets (1986), un drama militar sobre la Primera Guerra del Líbano que se convirtió en una referencia por su realismo.

En Hollywood, debutó en Rambo III (1988) como parte del elenco internacional que acompañó a Sylvester Stallone. Posteriormente, trabajó con Ridley Scott en Body of Lies (2008) junto a Leonardo DiCaprio y Russell Crowe; con Steven Spielberg en Munich; y se sumó al universo de DC en The Dark Knight Rises (2012), interpretando al físico nuclear ruso Dr. Leonid Pavel. En 2016 volvió a destacar como el villano Aamir Barkawi en London Has Fallen.

Ganador del premio Ophir (el Oscar israelí) al Mejor Actor de Reparto por Nina’s Tragedies (2003), Aboutboul también brilló en el Festival de Cine de Jerusalén, donde fue reconocido como Mejor Actor en 2008 por Out of the Blue. Su talento le permitió interpretar desde soldados y mafiosos hasta papeles románticos y cómicos, como en Forgiveness.

En televisión, interpretó a Avi Drexler en 25 episodios de la serie estadounidense Snowfall, además de aparecer en Twin Peaks, The Leftovers, Homeland, FBI: International y otras. En Israel, participó en exitosas series como Shabbatot Ve’Hagim, Sirens y Harem. Su último papel fue el de Amos Shapira en The German, una producción que llegó al catálogo de Yes en 2025.

Más allá del cine y la TV

Alon Aboutboul también actuó en obras de teatro como Hamlet en el Teatro Habima, formó parte del elenco de la versión londinense del musical The Band’s Visit y lanzó su primer sencillo musical, Password, en 2023. Fue además activista político y candidato al Parlamento israelí en 2006 por el Partido Laborista.

Al momento de su muerte, estaba en etapa de preproducción de una película llamada Jacob’s Dream, que él mismo iba a coescribir, codirigir y protagonizar. El filme contaría la historia de un sicario israelí en Los Ángeles que descubre que su última víctima fue un amigo de la infancia.

Además, tenía previsto comenzar el rodaje de una nueva serie para la plataforma israelí Yes, que ha anunciado un homenaje especial incluyendo varias de sus producciones en su catálogo.

