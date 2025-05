Murió la boxeadora Georgia O'Connor tras luchar contra el cáncer: se había casado hace dos semanas

En sus últimos días, la deportista británica denunció negligencia médica y celebró el amor casándose con su pareja poco antes de morir.

La comunidad del boxeo internacional lamenta la pérdida de Georgia O'Connor, joven promesa británica del deporte, cuyo fallecimiento fue dado a conocer el pasado 22 de mayo a través de las redes sociales de la promotora Boxxer, con la que colaboraba. La boxeadora murió tras enfrentar un cáncer en etapa terminal que, según ella misma denunció, no fue diagnosticado a tiempo por negligencia médica.

En un emotivo mensaje, Boxxer la describió como “una verdadera guerrera dentro y fuera del ring”, destacando su valentía, talento y determinación. O’Connor se mantuvo invicta durante su carrera profesional como boxeadora, lo que la convirtió en una figura admirada por colegas y seguidores del deporte.

Un diagnóstico tardío y denuncias de desatención médica

Semanas antes de su muerte, Georgia O'Connor reveló que había sido diagnosticada con cáncer terminal, aunque no se especificó públicamente el tipo ni su localización. En publicaciones realizadas a inicios de año, la deportista responsabilizó al personal médico por no haber detectado a tiempo la enfermedad, pese a su insistencia y antecedentes clínicos que la hacían más propensa a desarrollarla.

“Durante 17 semanas, desde octubre, viví con un dolor constante. Fui varias veces a urgencias, les pedí estudios para detectar cáncer, pero nadie me escuchó. Me dijeron que era colitis ulcerosa y que exageraba. Uno incluso me dijo que todo estaba en mi cabeza”, escribió en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Georgia padecía colitis y colangitis esclerosante primaria, condiciones que aumentan significativamente el riesgo de desarrollar cáncer. Según sus declaraciones, los médicos rechazaron hacerle tomografías y otros estudios necesarios, lo que habría retrasado el diagnóstico y permitido que la enfermedad se extendiera.

Sus últimos meses: entre la lucha, el amor y la pérdida

En febrero pasado, la boxeadora compartió una publicación por su cumpleaños en la que relató el difícil camino que había atravesado recientemente: un aborto espontáneo, el diagnóstico de cáncer y la pérdida progresiva de movilidad y peso. “A veces tengo que usar muletas o una silla de ruedas, pero tengo gente que me apoya”, expresó con resiliencia.

Ese mismo mes, viajó a Londres con la esperanza de recibir un tratamiento especializado. En marzo, una sepsis complicó aún más su estado de salud, y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Los médicos informaron a su familia que tenía apenas unas horas para recibir los antibióticos adecuados y sobrevivir.

A pesar de su deteriorado estado físico, Georgia encontró espacio para el amor: el pasado 9 de mayo se casó con su pareja, quien la acompañó hasta el final.

¿Quién fue Georgia O'Connor?

Nacida en Reino Unido, Georgia O’Connor comenzó a practicar boxeo desde muy joven. Fue cinco veces campeona nacional, y representó a su país con éxito en torneos internacionales como los Juegos Juveniles de la Commonwealth, el Campeonato Mundial Juvenil y el Campeonato Europeo.