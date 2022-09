Camilla Parker, la esposa del príncipe Carlos, obtendrá el título de reina consorte tras muerte de la reina Isabel II. | Fuente: EFE

Este jueves murió la reina Isabel II, después de haber permanecido 70 años a la cabeza de la monarquía británica. Le sucederá en el trono su hijo, el príncipe Carlos, acompañado por su esposa Camilla Parker, duquesa de Cornualles y ahora reina consorte.

Nacida en Londres (Reino Unido), en 1947, Camilla Rosemary Shand creció en una familia acomodada. Su padre era el vicelord teniente Bruce Shand y su madre, Rosalind, provenía de la familia aristocrática Cubitt. Gracias a este entorno, la duquesa —la mayor de tres hermanos— creció en el condado de Sussex, codeándose con la alta sociedad de su país.

Estudió, al inicio, en un colegio mixto, y luego en un internado para mujeres, en el sur de Kensington, que dejó cuando cumplió los 16 años para estudiar en escuelas de posgrado en Suiza y Francia. Un año después, volvió a Londres para trabajar como recepcionista en una compañía de decoración en Mayfair.

Camilla Parker y el príncipe Carlos se conocen

Fue en la capital del Reino Unido donde la entonces Camilla Shand conoció a Andrew Parker Bowles, un oficial de la Royal Horse Guards que se convirtió en su primer esposo y de quien heredó el apellido con el que ahora se le conoce en todo el mundo. Se casaron en 1973 y fruto de este matrimonio fueron sus dos hijos, Thomas y Laura.

Dos años antes, ella ya había conocido al príncipe Carlos gracias a una amiga en común, Lucía Santa Cruz, hija del embajador de Chile en Inglaterra. Aunque vivieron un romance, el ahora rey de Reino Unido supo que su familia no aprobaría dicha relación, de modo que el amorío no se hizo público y en 1973, cuando volvió de un viaje por el Caribe, Camilla ya estaba casada con Parker Bowles.

Entre 1978 y 1979, sin embargo, ambos volverían a verse tras la muerte de Lord Mountbatten, tío abuelo del príncipe Carlos. Desde entonces, mantendrían una relación a escondidas que duraría hasta que el hijo de la reina Isabel II se casó con la princesa Diana en 1981. Pero en los años siguientes, los dos siguieron siendo muy cercanos.

Pese a que el príncipe Carlos había manifestado que mantuvo los pies en el plato durante su matrimonio con Lady Di, en 1994 admitió haberle sido infiel a su entonces esposa en una entrevista con Jonathan Dimbleby. "Fui fiel hasta que tuve claro que nuestro matrimonio estaba irreparablemente roto", dijo entonces. Y agregó: "Lo que me ha pasado a mí le ha ocurrido a la mitad del país".

El príncipe Carlos y Camilla Parker contrajeron matrimonio en abril de 2005. | Fuente: AFP

Una controvertida relación se oficializa

En enero de 1995, después de las declaraciones del príncipe Carlos, Camilla Parker y su esposo Andrew anunciaron su divorcio. "A lo largo de nuestro matrimonio siempre hemos tendido a seguir intereses bastante diferentes, pero en los últimos años hemos llevado vidas completamente separadas", señaló la pareja en un comunicado enviado a la prensa.

Meses después, en noviembre, Lady Di ofreció la famosa entrevista a Martin Bashir, donde manifestó: "Éramos tres en este matrimonio, por lo que estaba un poco abarrotado". Semanas después, la reina Isabel II sugirió la disolución del matrimonio de su hijo con la princesa Diana, y así ocurrió en agosto de 1996. Un año después, un 31 de agosto, ella murió en París en un accidente automovilístico.

Los meses siguientes, Camilla Parker y el príncipe Carlos se mantuvieron en perfil bajo. La prensa británica le endilgó el papel de destructora de matrimonios y, según Penny Junor, biógrafa de la realeza y autora de "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair that Rocked the Crown", la reina Isabel II pidió a su hijo que renuncie a su relación con Parker, pero él se negó.

Recién en enero de 1999, la pareja, que hasta ese año había construido su amor a escondidas, decidió aparecer unidos en público, durante el cumpleaños de la hermana de Camilla, Annabel Elliot. Fue la oficialización de su relación.

Matrimonio de Camilla Parker y el príncipe Carlos

En febrero de 2005, Camilla Parker fue vista con un anillo de compromiso, que tenía un diamante de cinco quilates en el centro. Su inminente matrimonio con el príncipe Carlos estaba confirmado y ambos contrajeron nupcias el 9 de abril de aquel año, en una boda civil que tuvo lugar en el Windsor Guildhall, que fue seguida de un servicio de bendición en la capilla del Castillo de Windsor.

La reina Isabel II dio un brindis en aquella ocasión por los recién casados. "Han llegado y estoy muy orgullosa y les deseo lo mejor. Mi hijo está en casa y con la mujer que ama", dijo entonces. La duquesa de Cornualles y el príncipe finalmente habían culminado un proceso de amor polémico, después de dos divorcios y la condena de la opinión pública.

Este 2022, con 75 años, Camilla Parker decidió abrir las compuertas de su privacidad y estrechar la mano de la prensa que antes la hizo blanco de críticas por su papel de amante en el matrimonio de su ahora esposo con Lady Di. "Fui escrutada durante tanto tiempo que tuve que encontrar una manera de vivir con ello. Nadie disfruta sentirse observado durante tanto tiempo, y criticado…”, dijo este año al periodista Giles Hattersley.

“Pero creo que, al final, logré superarlo y salir adelante. Debes seguir viviendo tu vida”, agregó. Bajo el título de reina consorte, otorgado a la esposa de un monarca reinante, sin duda nuevos horizontes se abren para Camilla Parker.

