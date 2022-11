Leslie Phillips participó en más de 200 películas, series de radio y televisión durante ocho décadas de carrera. | Fuente: AFP / Warner Bros.

Leslie Phillips, el actor británico que logró fama mundial por haber sido la voz del Sombrero Seleccionador en Harry Potter, falleció a los 98 años luego de haber luchado contra una enfermedad de larga data. "Fue de forma pacífica mientras dormía el lunes por la mañana", dijo su agente Jonathan Lloyd en un comunicado difundido por la BBC.



"Perdí a un esposo maravilloso y el público perdió a un gran artista. Simplemente era un tesoro nacional", dijo horas después la esposa de Phillips, Zara, al diario The Sun. "La gente lo amaba. Lo rodeaban dondequiera que fuera", agregó.

A lo largo de su carrera, el británico interpretó a más de 170 personajes, dando a vida a policías, militares y jueces, entre otros tantos. Sin embargo, muchos lo recuerdan por su participación en tres de las películas del niño mago.

Trayectoria

Phillips comenzó su carrera cuando tenía apenas 14 años, realizando papeles muy menores y apariciones como extra. Esto se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, cuando se unió a otros jóvenes que defendieron la zona del West End de Londres durante el denominado 'Blitz'.

En la década de los 80, Leslie participó en filmes como "Out of Africa" (1985) de Sydney Pollack y "Empire of the Sun" (1987) de Steven Spielberg (1987). También apareció junto a Peter O'Toole en "King Ralph" (1991), que le valió varios elogios casi al final de su carrera.

Fue nominado a un premio BAFTA por su papel en la comedia dramática "Venus" (2006), también es conocido por sus papeles pícaros y parlanchines en las películas "Carry On" y las expresiones típicas de sus personajes como "Ding Dong" y "Hola".

