Murió Thelma Dorantes, actriz de 'La rosa de Guadalupe' y 'Mujer, casos de la vida real'

Hace unos días, México lloraba por la muerte del primer actor Ernesto Gómez Cruz, ahora, los artistas lamentan el fallecimiento de Thelma Dorantes, reconocida por formar parte de varios melodramas de Televisa y por tener gran participación en La rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real.

"Me acaban de informar que recientemente falleció la actriz de teatro Thelma Dorantes. Todavía no se sabe el motivo ¡Descanse en Paz!", confirmó el periodista de espectáculos Juan José Origel. La noticia conmocionó a toda la escena que trabajó con la actriz. Una de ellas fue María Sorté.

"Con gran tristeza me entero que mi querida Thelma Dorantes ha partido a la casa del señor. Que Dios le otorgue a su hijo y a toda su gente amada esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que encuentren consuelo", compartió la cantante mexicana.

De la misma manera, Laura Zapata expresó sus condolencias a la familia de su colega: "Siento mucho la partida de mi querida Thelma Dorantes QEPD mis condolencias a su familia".

@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Thelma Dorantes.



Actriz con amplia trayectoria cine, teatro y televisión. Recordada por su participación en el melodrama “Fuego en la sangre”.



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/GuLcwW8rrs — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) April 11, 2024

¿Quién era Thelma Dorantes?

Thelma Dorantes nació en 1948 en la Ciudad de México y, según relató en diversas entrevistas a lo largo de su vida, descubrió su vocación cuando era muy joven. #Encontrar lo que realmente amas en tu profesión es un regalo de la vida", afirmó en Sorpresa TV Michoacán.

"Mi verdadera escuela ha sido el teatro. Las personas dedicadas al teatro en el siglo pasado, como yo, éramos muy cautelosas con la televisión (...) Ahora estaría encantada de que me siguieran llamando para participar en programas unitarios o telenovelas, así que nunca digas 'De esta agua no he de beber'", comentó en ese entonces.

Thelma Dorantes tuvo roles en series televisivas como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Una familia de diez, Güereja de mi vida, Al derecho y al derbez, Chespirito, ¡Qué madre tan padre!, Mujer, casos de la vida real y Los nuevos Bervely.

Además, interpretó personajes en melodramas como María Isabel, Abrázame muy fuerte, Sin pecado concebido y Bajo un mismo rostro.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis