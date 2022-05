Ruby Barker es la actriz que le dio vida a Marina Thompson en las dos temporadas de 'Bridgerton'. | Fuente: Netflix

La serie “Bridgerton” les cambió la vida a los protagonistas, en especial a Ruby Barker, quien en las dos temporadas de la producción de Netflix le dio vida a Marina Thompson. Tanto ha sido el éxito de manera internacional que la fama los ha comenzado a perseguir afectándola de gran manera.

Es así que, por medio de sus redes sociales, la actriz compartió una confesión a sus seguidores que actualmente se encuentra en un centro para tratar su salud mental.

“La semana de la salud mental es todas las semanas para mí. Apaga mi pecho. Siento que no he sido completamente honesta, así que esto es para mis seguidores. Es tiempo de ser transparente. Estoy luchando desde Bridgerton, así que esta es la verdad. Gracias por el apoyo, su amor me sostiene fuerte”, contó Ruby Barker.

Después de haberse “sentido mal por mucho tiempo”, la protagonista de “Bridgerton” manifestó que está luchando todos los días: “Solo quiero ser honesta con todos. Estuve luchando. Por eso, estoy en el hospital en este momento. Voy a descargarme pronto y ojalá pueda seguir con mi vida”, finalizó.

¿De qué trata "Bridgerton"?

De la productora Shondaland y el creador Chris Van Dusen, la segunda temporada de "Bridgerton" cuenta la historia de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el mayor de los hermanos Bridgerton y Vizconde, mientras busca una esposa adecuada.

Impulsado por su deber de defender el nombre de su familia, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus imposibles estándares parece fracasar hasta que Kate (Simone Ashley) y su hermana menor Edwina (Charithra Chandran) Sharma llegan desde India. Cuando Anthony comienza a cortejar a Edwina, Kate descubre sus verdaderas intenciones — el amor verdadero no es prioridad para él — y decide hacer todo lo que esté a su alcance para detener la unión.

Pero al hacerlo, los enfrentamientos verbales de Kate y Anthony solo los acercan, complicando las cosas en ambos lados. Al otro lado de Grosvenor Square, los Featherington deben dar la bienvenida al nuevo heredero de su patrimonio, mientras que Penelope (Nicola Coughlan) continúa navegando por la alta sociedad londinense al mismo tiempo que oculta su secreto más profundo a las personas más cercanas a ella.

"Bridgerton" es una serie romántica, sensacionalista e inteligente que celebra las amistades duraderas, el progreso de las familias unidas y el anhelo de encontrar un amor que todo lo pueda.

Completan el elenco Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), y Julie Andrews, como la voz de Lady Whistledown en la versión en inglés. La serie está inspirada en las populares novelas de Julia Quinn.

