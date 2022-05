Gustavo Cerati es el padrino de Julián Cañeque Cerati, actor de 24 años que interpreta a Tomás en 'Pálpito', la popular serie de Netflix. | Fuente: Composición

La serie colombiana 'Pálpito' se convirtió en la producción más vista de Netflix y dentro de su elenco se encuentra Julián Cañeque Cerati, sobrino del recordado músico argentino Gustavo Cerati.

El joven actor le da vida a Tomás, uno de los personajes principales de la trama. Interpretando a un músico que vive cerca de Samantha Duque y con quien tiene una relación, poco a poco se conoce los traumas que tiene por la ausencia de Valeria, su mamá, quien fue secuestrada y asesinada por una banda de traficantes de órganos.

Sin embargo, su vínculo con un integrante de este grupo de delincuentes pone en peligro a su pareja. No obstante, 'Pálpito' es uno de los tantos trabajos que ha tenido a sus cortos 24 años.

A los 12 años, Julián Cañeque Cerati tomó su primera clase de teatro con grandes profesores argentinos como Agustín Alezzo, Nora Moseinco y Guillermo Cacace. Además, fue Felipe Aragón en la serie de Disney Channel 'Once' u 'O11CE', en el 2007.

A eso se suma 'Ando cantando' (2019), 'Chichipatos' (2020) y a la par actuó en la segunda temporada de 'NOOBees', serie de Nickelodeon. En el cine, participó en 'Misfit', película que llegó a México, Perú, Argentina, Guatemala y más.

¿Quién es Julián Cañeque, el sobrino de Gustavo Cerati?

El actor argentino tiene 24 años y es hijo de Estela Cerati, hermana de Gustavo. Nació en City Bell, La Plata, en Buenos Aires. Si bien ha participado en diferentes producciones, confesó que ha sido difícil tomar su camino por su reconocido apellido.

“Si me dedicara a la música creo que sí, pero en la actuación es solo anecdótico. Hay mucha gente que lo conoce, sobre todo la gente grande que lo reconoce. Si me dedicara a la música sería una mochila gigante, pero en lo actoral no ha sido una mochila”, dijo en entrevista para El Comercio.

Sin embargo, Julián Cañeque se siente afortunado de tener un familiar como Gustavo Cerati ya que no solo es su tío, sino su padrino.

“Pasó mucho tiempo desde que él falleció y yo era muy chiquito. Sí, teníamos una relación y estaba muy presente en mi familia siempre. Tengo recuerdos familiares, pero queda su música en mi corazón y en el de mi familia”, agregó.

