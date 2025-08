Netflix pone fin a 'Fubar': la serie de Arnold Schwarzenegger se despide tras dos temporadas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de dos temporadas, Netflix decidió no renovar Fubar, la serie de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Si bien la producción tuvo un exitoso debut en 2023, su segunda temporada -estrenada el 12 de junio- no logró alcanzar el mismo nivel de audiencia, indicó Variety.

Aunque logró entrar en el top 10 de series originales del servicio de streaming, según la medición de audiencias de Nielsen, durante la semana posterior a su estreno, la serie desapareció del ranking.

Cabe recordar que Fubar fue el primer proyecto televisivo de acción protagonizado por Arnold Schwarzenegger.

La trama de Fubar

La trama de Fubar giraba en torno a Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), un veterano agente de la CIA que estaba a punto de retirarse. Sin embargo, una última misión -en la que rescata a otra agente que resulta ser su hija- lo obliga a regresar a la acción.

En esta nueva etapa, Luke se enfrenta a una enemiga de su pasado; una antigua amante que amenaza con destruir el mundo… o su vida personal.

Reparto y producción de Fubar

Además de Schwarzenegger, el elenco de Fubar incluye a Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Guy Burnet, Andy Buckley, Carrie-Anne Moss, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris y Scott Thompson.

La serie fue creada, dirigida y producida por Nick Santora, quien también se desempeñó como showrunner. En la producción ejecutiva participaron Schwarzenegger, Adam Higgs, Scott Sullivan, Phil Abraham, Amy Pocha, Seth Cohen y los representantes de Skydance.

Renovaciones recientes en Netflix

A pesar de la cancelación de Fubar, Netflix confirmó recientemente nuevas temporadas para varias de sus series más populares.

Entre ellas se encuentran: Wednesday, Untamed, Tires, Ransom Canyon, Virgin River, Bridgerton (renovada por dos temporadas), Forever, Four Seasons, The Diplomat, My Life with the Walter Boys, Survival of the Thickest, Geek Girl, Lincoln Lawyer, Sweet Magnolias, Devil May Cry, Beauty in Black, Nobody Wants This, A Man on the Inside y The Vince Staples Show.