Nick Cave por fin habla sobre su tortuosa relación con PJ Harvey: "Ambos éramos muy egocéntricos"

El amor de PJ Harvey y Nick Cave fue una de las relaciones más célebres de la historia de la música.

Muy celoso de su intimidad y poco dado a las confesiones sentimentales, el músico Nick Cave sorprendió en las últimas horas al revelar que no fue él sino la también artista PJ Harvey quien cortó la mítica relación que ambos mantuvieron en los años 90.

"Me sorprendió tanto que casi se me cae la jeringuilla", declaró el compositor, intérprete y escritor australiano durante una ronda de preguntas y respuestas con seguidores organizada por una web, The Red Hand Files, de la que se ha hecho eco toda la prensa especializada.

En la misma, Nick Cave rememora el momento en el que la autora inglesa lo telefoneó para cortar una de las relaciones amorosas más célebres de la historia de la música, de la que surgió una colaboración no menos famosa titulada "Henry Lee".

¿POR QUÉ TERMINARON NICK CAVE Y PJ HARVEY?

"Las drogas pudieron ser un problema entre nosotros, pero también otras cosas. Yo aún tenía problemas con mi comprensión del concepto de monogamia y Polly tenía sus propias historias, sospecho, pero a fin de cuentas éramos dos personas salvajamente creativas, ambos muy egocéntricos como para ser capaces de ocupar el mismo espacio en cualquier sentido significativo", reflexiona en su escrito.

Nick Cave, quien afirma recordar aquellos "días felices" junto a PJ Harvey con mucho "cariño", añade que utilizó el dolor de la ruptura para terminar su disco con The Bad Seeds "The Boatman's Call" (1997) y que eso le ayudó como "cura".

"También cambió mi manera de hacer música", subraya sobre un trabajo que le llenó de una "energía loca" que le permitió abrir su escritura a "experiencias comunes a todos los seres humanos", como los "corazones rotos", en lugar de "ocultar vivencias personas en historias basadas en personajes", y a "una forma de actuación más conmovedora, cruda y despojada" de artificios. (EFE)