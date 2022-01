El cantante Nicky Jam contó que quiso ser famoso para volver a ver a su mamá que fue deportada de Estados Unidos a República Dominicana. | Fuente: Instagram

El cantante Nicky Jam reveló la verdadera razón por la que soñó con convertirse en famoso. El artista reconoció que el motivo principal de su fama era por la necesidad de volver a ver a Ysabel Caminero, su mamá.

Como se recuerda, el intérprete de ‘Travesuras’ nació en Estados Unidos, pero creció en Puerto Rico junto a su padre, mientras que su madre siguió en EE. UU hasta que fue deportada a República Dominicana.

“Mi propósito siempre fue encontrar a mi mamá, ser famoso para que mi mamá me encontrara”, comentó Nicky Jam en entrevista a Roberto Cavada Noticias. “Mi padre fue prófugo de la justicia y mi mamá estaba en vicios”.

Asimismo, el reguetonero agregó que se crio en la calle y su papá se ocupó de él y sus hermanos como pudo. “Era un rebelde al no tener a mi mamá, no tenía un hogar, me crie en la calle. Mi papá hizo un buen trabajo, pero también lidió con sus problemas”, agregó.

Ysabel Caminero comparte imagen junto a su hijo Nicky Jam en redes sociales. | Fuente: Instagram | Ysabel Caminero

Nicky Jam se reencuentra con su madre

Después de años de buscarla y no encontrarla, Nicky Jam parecía haberse dado por vencido en su búsqueda y confesó que “espero sentado” el día en que ella llegara a tocar su puerta.

No obstante, uno de sus guardaespaldas le dijo que una señora lo estaba buscando con tanta insistencia y le repetía que era su madre. “Se me hizo un nudo en la garganta, se me erizó la piel”, recordó el cantante en ese entonces cuando terminó un concierto en República Dominicana.

“Cuando la vi dije que sí, es ella. La abracé y dije ‘lo hice’, mi logro más grande”, finalizó Nicky Jam.

