En mayo de 2018, Paolo Guerrero recibió la noticia que tanto esperaba: jugaría el Mundial de fútbol en Rusia, un sueño que había buscado durante toda su carrera deportiva y que parecía lejana tras un resultado analítico adverso en una prueba antidopping. La lucha de Paolo por jugar en el regreso de Perú a este campeonato internacional tras 36 años llega a Netflix este 5 de octubre.

La serie de seis capítulos está protagonizada por Nico Ponce, actor que hemos visto en telenovelas como “Mi amor el wachimán” y “Ojitos hechiceros”. Un personaje que llegó a sus manos en el momento menos esperado: luego de no tener resultados positivos al intentar llevar su carrera a nivel internacional. Durante la pandemia, el proyecto tomó forma y Nico tuvo la oportunidad de consultar con el mismo Paolo Guerrero para crear su personaje.

“Paolo me ayudó con la creación del personaje y siento que para él y para mí también lo más importante es contar la versión de nuestro capitán. (...) He tenido conversaciones con Paolo para poder crear el personaje y trabajar en el personaje. La verdad es que hemos llegado a cosas muy lindas: mi trabajo ha sido, de cierta manera, como aprobado por él porque era lo que quería contar. Eso es lindo, saber la versión del capitán de lo que pasó y que esta serie da su versión que es lo importante”, comentó.

Para Ponce construir al Paolo de la serie fue un reto: “Paolo es muy diferente en la cancha y en su vida diaria”. “Es una persona que incluso a veces tiene mucha timidez con las cámaras, con las entrevistas”, explica.

“Para mí es la primera vez que interpreto a un personaje en vida, es un ídolo peruano que existe. Generalmente los actores, en su mayoría, creamos personajes en base a un guión que nos dan los directores y escritores, creamos un personaje que no existe, que es ficción. Es la primera vez que interpretó un personaje que existe y es un reto para mí. Seguramente también es un reto para todos nosotros hacerlo bien y hacerlo de la manera que él también se siente orgulloso de lo que están haciendo”, añade.



CREANDO A PAOLO

Además de ese par de llamadas con Paolo Guerrero, Nico Ponce tomó entrevistas y videos del futbolista como parte de la investigación.

“Es una persona que incluso a veces tiene mucha timidez con las cámaras, con las entrevistas. No es una persona que es extrovertida. Nico es muy diferente en maneras de expresarse y de personalidad que Paolo. Sí ha sido todo un reto y ha sido muy beneficioso y reconfortante poder conversar con él porque también quería saber su verdad, que él me cuente a mí, por qué me contó, estuvimos como dos horas y media hablando una vez y fue muy divertido, lo contaré nuevamente: nos vimos en pantalla por que fue una videollamada y yo estaba caracterizado en una de las conversaciones, le dimos iniciar la llamada y fue como: (hace ademán de sorpresa) ‘oye, suave’, en verdad el trabajo de mis compañeros de maquillaje y de caracterización ha sido tan bueno que el mismo Paolo dijo: ‘oye, suave, si se parece, estoy en un espejo’. O sea, no somos igualitos, pero hay unas características muy chéveres, un gran trabajo de caracterización y que lo van a ver en la serie”, agregó.



¿DE QUÉ VA “CONTIGO CAPITÁN”?



La serie de 6 capítulos llegará a Netflix este 5 de octubre de 2022. El elenco está conformado por Nico Ponce, Rodrigo Palacios Pazos, Irene Eyzaguirre, Carlos Victoria, Emilram Cossío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinoza y Carlos Solano, entre otros actores peruanos.

El guión está escrito por Daniel Vega Vidal, Josefina Trotta y Javier Fuentes León. Los directores de los capítulos son Javier Fuentes-León y Daniel Vega Vidal.

“Contigo Capitán”, dice su sinopsis, está basada en hechos reales. “La estrella del fútbol peruano Paolo Guerrero relata su batalla legal por el extraño y casi trágico control antidopaje previo a la Copa Mundial de la FIFA de 2018. Guerrero había soñado toda la vida con llevar a Perú de vuelta a un mundial de fútbol después de 35 años. Sin embargo, la esperanza y los sueños de su nación pendieron de un hilo cuando, tras un dudoso caso de dopaje, fue suspendido y apartado del torneo. Este hecho paralizó a todo un país y, después de una investigación a contrarreloj, se demostró que Guerrero era inocente, y Perú pudo disfrutar de la Copa Mundial con alegría”, completa.



