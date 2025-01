Germán Garmendia se salvó de atropello masivo en Nueva Orleans: youtuber chileno estuvo en zona del atentado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El famoso youtuber chileno Germán Garmendia celebró el Año Nuevo junto a su pareja Lenay Olsen en Nueva Orleans sin imaginar que estuvo al borde de la muerte. El miércoles 1 de enero, mientras celebraban la llegada del 2025 en la calle Bourbon Street, un hombre se abalanzó con un vehículo sobre la multitud matando a varias personas y dejando heridas a otras decenas más.

Los seguidores del también músico y escritor sabían que se encontraba en el lugar ya que compartió fotos y videos en sus historias de Instagram por lo que rápidamente le escribieron mensajes preguntando cómo se encontraba. Horas después del atentado, recurrió a TikTok para contar lo sucedido.

"Ocurrió un ataque donde varias personas fallecieron. Gracias a todas las personas que me escribieron preocupadas, gracias a Dios estamos bien. Para los que no saben, nos encontramos en Nueva Orleans. Ayer (miércoles 1 de enero) a las 3:15 a.m. estábamos en una calle popular donde se celebra Año Nuevo, es una calle donde la gente celebra prácticamente afuera", contó Germán Garmendia.

Pese a que quería seguir celebrando, su pareja le dijo que mejor era descansar así que regresaron a su casa 15 minutos antes de la tragedia. "A esa hora (3:15 a.m.), un vehículo pasó con toda la intención de atacar a muchas personas, varias fallecieron y muchas están en el hospital. Nosotros tuvimos la suerte de que a las 3 a.m. decidimos regresar a casa, por suerte. Cinco minutos antes, con los amigos que estábamos, dijimos ya estamos cansados, y nos regresamos. Básicamente, estuvimos a 15 minutos de quedarnos atrapados en el ataque", aseguró.

Entre las víctimas se encuentra Tiger Bech, exjugador de fútbol americano que viajó de Nueva York, donde vivía, a Nueva Orleans para celebrar Año Nuevo.

¿Qué pasó el 1 de enero en Nueva Orleans?

Un hombre "desesperado por provocar una masacre" condujo una camioneta a toda velocidad contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans el miércoles 1 de enero, matando a más 10 personas e hiriendo a más de 35 antes de ser abatido por la policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 a.m. (hora local) en el corazón del famoso Barrio Francés de esta ciudad de Estados Unidos, que estaba lleno de gente celebrando la llegada del 2025.

Este hombre, el perpetrador, disparó contra nuestros agentes desde el vehículo cuando lo estrelló. Dos policías fueron tiroteados. Se encuentran estables", dijo en una rueda de prensa la superintendenta de Policía Anne Kirkpatrick, al asegurar que el atacante "intentó atropellar a la mayor cantidad de personas posible". "Estaba decidido a provocar la masacre y el daño que causó", añadió.

Identifican a autor del atropello masivo en Nueva Orleans

El responsable del atropello masivo en el corazón de Nueva Orleans durante la madrugada del miércoles, que dejó al menos 10 muertos, fue identificado como Shamsud-Din Bahar Jabbar, según confirmó el FBI.

Previamente, el Times-Picayune, medio local que tuvo acceso a fuentes policiales, señaló que el sospechoso del ataque, que se está investigando como un ataque terrorista, tenía 42 años.

El conductor de la camioneta murió tras un tiroteo con la policía, según medios locales. Información que se espera sea confirmada en una rueda de prensa a las 13:00 hora local (19:00 GMT).

El FBI también comprobó que Jabbar llevaba una bandera de ISIS en la camioneta que usó para disparar a la multitud, información que había sido difundida en redes sociales y replicada en la prensa local.

