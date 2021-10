Nerea Godínez, prometida del fallecido actor Octavio Ocaña, se pronunció tras la muerte de su novio este sábado 30 de octubre en México. | Fuente: Instagram

Nerea Godínez, pareja del fallecido actor Octavio Ocaña, compartió un sentido mensaje por medio de sus redes sociales lamentando la muerte de su pareja con quien se iba a casar.

“Mi papi hermoso me dejas muerte en vida. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Nerea Godínez difundió con sus seguidores el comunicado de la familia de Octavio Ocaña donde agradecen las muestras de apoyo por su sensible fallecimiento este sábado 30 de octubre en México.

“Gracias por sus mensajes y muestras de cariño, él se lleva todo el amor que siempre le tuvieron. Honor a quien honor merece, siempre vivirá en nuestros corazones. Vuela alto Octavio”, se lee en la publicación.

Narea Godínez y Octavio Ocaña se comprometieron en junio de este año. | Fuente: Instagram

La muerte de Octavio Ocaña

Este 30 de octubre, se confirmó la muerte Octavio Ocaña, actor conocido por interpretar a Benito Rivers en la exitosa serie “Vecinos”. Según informó la prensa de México, la estrella de 22 años falleció por un impacto de bala tras una persecución policial, aunque los agentes niegan haberle disparado.

El deceso del joven fue anunciado por la cadena de televisión Las Estrellas a través de sus redes sociales. “Nos unimos a la pena de los seres queridos y amigos del actor, a quienes enviamos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz”, escribieron en una publicación de Twitter.

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez, especializado en policiales y crímenes, difundió mayor información sobre lo ocurrido: “Agentes evelaron que el actor Octavio Ocaña recibió un balazo que le quitó la vida. Los policías aseguran que todo inició cuando ellos le ordenaron que se detuviera. Afirman que lo persiguieron, pero que NO dispararon. Él iba armado con esta pistola (incluye la fotografía)”.

