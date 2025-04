Olga Tañón comparte su faceta de artista y su rol como madre: "Me gusta estar con mis hijos y cocinar para ellos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cerca a realizar su próximo concierto en Lima como parte de su gira Hay Ke Ser Feliz en mayo, mes de celebraciones por el Día de la Madre, la cantante puertorriqueña Olga Tañón compartió detalles íntimos sobre cómo equilibra su exitosa carrera artística con su rol como madre, dejando claro que, pese a los reflectores, en casa es una mujer completamente "normal".

“Soy como una mamá normal. Mucha gente me pregunta si cocino, y sí, ¡me encanta cocinarles a mis hijos! Atenderlos, lavar ropa… Aunque siempre he tenido ayuda, me gusta hacerlo yo porque eso fue lo que me enseñó mi mamá en Puerto Rico”, expresó con emoción en el programa Encendidos, de RPP.

Olga Tañón, conocida por su energía arrolladora y carisma en el escenario, reveló que su faceta hogareña es igual de apasionada: “Cuando llego a casa no me voy a un restaurante, llego a cocinar para mis hijos, para que sepan que mami llegó. Eso les gusta a ellos”.

Con una hija de 29 años con una condición especial, y dos hijos más jóvenes —uno de ellos próximo a graduarse y otro por iniciar su vida laboral en EE. UU.— la artista asegura que ha aprendido a organizar su agenda para no alejarse mucho tiempo de su familia: “No sirvo para estar tanto tiempo afuera. Si me voy mucho, me llevo a mis hijos”, confesó entre risas.

Olga Tañón celebrará el Día de la Madre en Perú: “Es un regalo para las que están y las que ya no” | Fuente: RPP

"La felicidad es una decisión"

Para la 'Mujer de Fuego', el buen ánimo es un sello personal que también hereda de su madre: “Soy igual en casa que en el escenario. Me gusta el bailoteo, estar alegre… Sé que no hay felicidad completa, pero trato de vivir lo más feliz posible”.

En esa línea, compartió una reflexión sobre la importancia de la salud mental: “Hoy están pasando cosas feas en el mundo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Perú… pero hay que tratar de sacarle lo mejor a esas experiencias. Bailar es terapia, y mi hija lo hace porque le hace feliz”.

25 años de matrimonio y un himno inesperado

Sobre su icónico tema Mentiroso, la cantante reveló que nunca imaginó el impacto que tendría: “Es un tema jocoso. Jamás pensé que iba a ser tan popular. Si creyera que todos los hombres son iguales, no tuviera un matrimonio de 25 años”.

Finalmente, Olga Tañón expresó su emoción por su próximo concierto en Perú, auspiciado por Radio MegaMix, donde celebrará a las madres el próximo 17 de mayo en Multiespacio Costa 21, ubicado en San Miguel: “Gracias a Dios, este concierto está quedando súper lindo. Las que tienen viva a su madre que celebren, y los que la tenemos en el cielo, la pondremos a bailar”.

