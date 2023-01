Meryl Streep, Steve Martin, Paul Rudd, Martin Short y Selena Gomez ya preparan la tercera temporada de "Only Murders In The Building" | Fuente: Twitter/ Steve Martin

La tercera temporada de "Only Murders In The Building" comenzó su rodaje con más de una sorpresa. Y es que además del ingreso de Paul Rudd al final de la segunda temporada (y que continuará en la tercera entrega), Selena Gomez confirmó el ingreso de la legendaria Meryl Streep al elenco que protagoniza junto a Martin Short y Steve Martin.

La confirmación se dio a través de un video de TIk Tok en el que se ve a los cinco protagonistas de esta tercera temporada. La actriz, la persona con más nominaciones a los Oscar en el mundo con 21 candidaturas, ha ganado tres premios de la Academia a lo largo de su trayectoria. Aunque hasta ahora no conocemos el papel que interpretará Streep en la tercera temporada, de la que tampoco conocemos su fecha de estreno, parece ser un personaje que puede cambiar la historia.

El mismo Steve Martin, quien da vida a Charles-Haden Savage, también confirmo la participación de la actriz en su cuenta oficial de Twitter.

¿EN QUÉ TERMINÓ "ONLY MURDERS IN THE BUILDING 2"?

Dos temporadas tardaron nuestros protagonistas para resolver los dos casos en el Arconia. Sin embargo, y cuando creían que su vida mejoraba e iba a un mejor lugar, son testigos de un nuevo crimen, en el que tendrán que volver a usar sus habilidades detectivescas, mientras continúan el éxito de su podcast.

Mabel, Charles y Oliver tendrán que volver a buscar las pistas y resolver el misterio que será la historia de la tercera temporada.

Selena Gomez sobre su papel en "Only Murders In The Building"

En junio pasado, a propósito del estreno de la segunda temporada, Selena Gomez se pronunció sobre su papel en la serie cómica y de misterio "Only Murders In The Building". En entrevista con The Sunday Times, la también cantante confesó tener similitudes con su personaje, Mabel Mora.

"Ser distante no es ajeno a mí. La mayor parte del tiempo no confío en mucha gente", dijo entonces. Y, por otro lado, aseguró que le gusta saber que hace pasar a los televidentes un buen rato: "Estoy muy feliz de poder hacer que otras personas se sientan bien. Eso es todo lo que la gente quiere a veces y lo que necesitan".

Si bien señaló que le gusta mucho su personaje y que este puede verse como una extensión de ella misma, Selena Gomez apuntó que quiere tener cuidado, ya que no se trata necesariamente de ella.

