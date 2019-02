Thalía no fue ajena a esta celebración y compartió su reacción con sus seguidores de Instagram a través de diversos stories en los que comentaba minuto a minuto la gala que le dio tres galardones a la película mexicana. | Fuente: Instagram

La emoción por el triunfo de Alfonso Cuarón y su cinta "Roma" en los Oscar 2019 llenó de orgullo a miles de latinos. Thalía no fue ajena a esta celebración y compartió su reacción con sus seguidores de Instagram a través de diversos stories en los que comentaba minuto a minuto la gala que le dio tres galardones a la película mexicana.

"A huevo", comenzó a gritar la intérprete de "Lindo pero bruto" cuando se anunció el premio a Mejor Fotografía que recibió "Roma". "Yes, yes, yes. A huevo. A huevo", celebró.

En el segundo Oscar, esta vez a Mejor Película en Lengua Extranjera, la cantante repitió su peculiar festejo.

Con el triunfo de Alfonso Cuarón en la dirección de "Roma", Thalía terminó su festejo con un último grito: "Sí, sí, sí. Ganó Roma".

GALA HISTÓRICA

“Roma”, la galardonada cinta del director mexicano Alfonso Cuarón, ganó el premio a Mejor Película Extranjera, siendo la primera vez que un filme mexicano lo logra. La historia es un retrato, en blanco y negro, de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales del México de la década del setenta.

Cuarón se inspiró en la vida de su madre, en proceso de separación del marido, y su nana Libo, de origen indígena y que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales, para retratar un año tumultuoso en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México.

Temas como el racismo y el clasismo son retratados bajo una narración íntima y delicada en "Roma", que rápidamente se hizo de la aclamación de la crítica.