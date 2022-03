Las estrellas que no llegaron a ser nominadas a los Oscar 2022. | Fuente: YouTube

Los Oscar 2022 están a la vuelta de la esquina. El domingo 27 de marzo se darán a conocer a los ganadores de las 23 categorías, pero no hay duda que las expectativas están enfocadas en las mejores actuaciones y películas que serán elegidas por los miembros de la Academia de Hollywood.

Sin embargo, y como suele ocurrir cada año, los nominados no siempre calzan a gusto de todos y la edición 94 de los premios Oscar no es la excepción. Hay películas o actuaciones que, por su calidad, podrían haber estado compitiendo por una estatuilla, desafortunadamente algunos aspirantes no lograron seducir a los votantes.

LADY GAGA

Para muchos sitios especializados, la cantante y actriz merecía estar nominada al Oscar por interpretar a Patrizia Reggiani en "House of Gucci", película dirigida por Ridley Scott. Sin embargo, la Academia decidió no incluirla en la lista de la categoría 'Mejor actriz principal", pese a que Gaga había sido nominada en todas las ceremonias de peso, incluida los BAFTA, los SAG y los Globos de Oro.



CAITRIONA BALFE

La actriz y modelo irlandesa, sorprendió con un emotivo papel en la comedia dramática "Belfast", pero los miembros de la Academia optaron por dejarla fuera de la competencia. Todo lo contrario, sucedió con su colega y compañera de roles Judi Dench, quien recibió una nominación como 'Mejor actriz de reparto'.

CATE BLANCHETT

"Nightmare Alley" de Guillermo del Toro logró una nominación a mejor película. Pese a esta merecida mención, el reparto de la cinta no tuvo la misma suerte. Una de las ausencias más llamativas fue la de Cate Blanchett, que, si bien no contó con un rol protagónico, su trabajo en la cinta recibió grandes elogios, por lo que no hubiera extraño verla en la lista de 'Mejor actriz de reparto'.

BEN AFFLECK

Otro de los grandes olvidados de la próxima edición de los Oscar es Ben Affleck y su interpretación en "The Tender Bar", que, según la crítica especializada, fue uno de los trabajos mejor logrados de su carrera. Todo parecía indicar que el prometido de Jennifer Lopez tendría una mención en la ceremonia, teniendo en cuenta sus nominaciones en los Globos de Oro y los SAG, sin embargo, la Academia decidió excluirlo como aspirante a 'Mejor actor de reparto'.





ADAM DRIVER

Otro de los grandes intérpretes que fue excluido de las nominaciones al premio de la Academia 2022, fue el actor Adam Driver, quien se puso en la piel de Maurizio Gucci en el drama dirigido por Ridley Scott. Desde "Marriage Story", la estrella de Hollywood se había posicionado como uno de los favoritos para llevarse la estatuilla, pero hasta ahora esto no se ha visto reflejado.

Al lado de Lady Gaga, lograron hacer una pareja increíble, basta con ver una escena en las que ambos protagonizan una fuerte discusión. No obstante, será una edición más en la que el actor no podrá agregar el premio a su vitrina.





LEONARDO DICAPRIO

A pesar de su buen desempeño, el ganador del Oscar por "The Revenant" no pudo lograr que los votantes lo nominaran por su trabajo en la sátira de Netflix "Don't look up". Sin embargo, no fue el único ignorado. La Academia también dejó de lado a Peter Dinklage por Cyrano, a Cooper Hoffman por Licorice Pizza y a Mahershala Ali por Swan song.

