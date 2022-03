Jessica Chastain, actriz estadounidense, se encuentra nominada a los premios Oscar por su papel de Tammy Faye | Fuente: Instagram

Jessica Chastain cumple años este 24 de marzo.Fue catalogada una de las mejores actrices de su generación por parte del crítico Richard Roeper. Esta casada con Gian Luca Passi de Preposulo, con quién tiene dos hijos.



La exitosa actriz ha participado de distintas producciones, tales como “Ava”, “Dark Phoenix”, “Miss Julie”, “Molly's Game”, “La noche más oscura” y sus últimos proyectos “The Eyes Of Tammy Faye”y “Secretos de un matrimonio”, con estos dos último ha conseguido ser nominadas en dos categorías en los Oscar 2022. A continuación, se mencionara más acerca de la nominación de Chastain.

Su nominación en los Oscar 2022

Jessica Chastain, no podría celebrar de mejor manera su cumpleaños número 45, ya que la actriz, ha conseguido ser nominada a los premios Oscar 2022.

Chastain ha sido nominada en la categoría Mejor actriz, por su interpretación de Tammy en la película “The Eyes Of Tammy Faye”. La actriz tuvo que prepararse alrededor de 7 años para poder dar vida a Tammy Faye, una evangelista y muy famosa presentadora de televisión que perdió todo lo que había conseguido.

“Vi un documental sobre su vida en 2012 -The Eyes of Tammy Faye (2000)-, y desde entonces no pude quitarme de la cabeza lo injusta que había sido con ella la vida, los medios y la sociedad. Me documenté, me reuní con sus hijos —porque ella ya ha fallecido— y trabajé mucho para poderme meter en su piel y poder devolverle el homenaje que se merecía”, reveló la actriz Chastain en el pasado Festival de San Sebastián.





