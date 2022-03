El director y productor Steven Spielberg tiene a lo largo de su trayectoria 138 nominaciones | Fuente: Instagram

Los Oscar 2022 se realizarán el próximo 27 de marzo y darán a conocer a los ganadores en sus diversas categorías. Un caso curioso de la gala de este año es que Steven Spielberg marca un nuevo récord en su carrera: ha sido nominado en la categoría Mejor Director y con esto suma 6 décadas diferentes en esta misma mención.









“West Side Story”, la cinta dirigida por Spielberg está nominada en la categoría Mejor película, compitiendo con otras como "King Richard" y "El poder del perro". Pero, ¿en qué anteriores oportunidades y por qué cintas ha sido nominado Spielberg en la cateogría a Mejor director?

“Close Encounters of the Third Kind” de 1978 fue la primera cinta en otorgar a Steven Spielberg una nominación a los premios Oscar. En 1982 fue nominado a Mejor director por "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" y también por "E.T., el extraterrestre" en 1983.

Asimismo, logró la nominación y premio con "Schindler's List" en 1994, además de ser nominado a Mejor dirección. Por otro lado, también fue nominado por "Saving Private Ryan" en 1999.

Su última producción, “West Side Story'' es una de los favoritas para llevarse la estatuilla del Oscar. Con este filme, Spielberg obtiene su octava nominación a Mejor director, igualando a Billy Wilder, pero sin superar a Martin Scorsese con 9 y William Wyler con 11 candidaturas.

Otro récord que rompe Spielberg es la de ser nominado más de 11 veces con distintas películas. Asimismo, suma en total 138 nominaciones en las distintas categorías que ha participado durante su trayectoria.





Películas por las que fue nominado Steven Spielberg como Mejor director

Estas fueron las películas por las que Steven Spielberg fue nominado a Mejor director en los premios Oscar.

"Close Encounters of the Third Kind" - 1978

"Raiders of the Lost Ark" - 1982

"E.T., el extraterrestre" - 1983

"Schindler's List" - 1994

"Saving Private Ryan" - 1999

"Múnich" - 2006

"Lincoln" - 2013

"West Side Story" - 2022





