La 94° edición de los premios Oscar se da lugar este domingo 27 de marzo, en una segunda gala celebrada aún en medio de la crisis sanitaria. La gala tiene a un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

Conoce a continuación la lista completa de ganadoras de las categorías de los Oscar 2022:



Mejor película

“Belfast”

“CODA”

“No mires atrás”

“Drive My Car”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“El poder del perro”

“West Side Story”

“El callejón de las almas perdidas”

Mejor actor

Javier Bardem – “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch – “El poder del perro”

Andrew Garfield – “Tick, Tick, Boom”

Will Smith – “King Richard”

Denzel Washington – “La tragedia de Macbeth”

Mejor actriz

Jessica Chastain – “Los ojos de Tammy Faye”

Olivia Colman – “La hija oscura”

Penelope Cruz – “Madres paralelas”

Nicole Kidman – “Being the Ricardos”

Kristen Stewart – “Spencer”

Mejor actriz de reparto

Kristen Dunst – “The power of the dog”

Judi Dench – “Belfast”

Jessie Buckley – “The lost daughter”

Ariana DeBose – “West side story” GANADORA

Aunjanue Ellis – “King Richard”

Mejor actor de reparto

Ciaran Hinds – “Belfast”

Troy Kotsur – “CODA” (GANADOR)

Jesse Plemons – “El poder del perro”

Kodi Smit-McPhee – “El poder del perro”

J.K Simmons – “Being the Ricardos”

Mejor diseño de vestuario

“Dune”

“Cruella” (GANADOR)

“Cyrano”

“West Side Story”

“Nightmare Alley”

Mejor sonido

“Belfast”

“Dune” (GANADOR)

“Sin tiempo para morir”

“El poder del perro”

“West Side Story”

Mejor banda sonora

“Madres paralelas” (compuesta por Alberto Iglesias)

“No mires arriba”

“Dune” (GANADOR)

“Encanto”

“El poder del perro”

Mejor maquillaje y peinado

“Cruella”

“El Rey de Zamunda”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye” (GANADOR)

“House of Gucci”

Mejor película de animación

“Los Mitchells contra las máquinas”

“Encanto” (GANADOR)

“Flee”

“Luca”

“Raya y el último dragón”

Mejor guion original

“Belfast” - Kenneth Branagh (GANADOR)

“No mires arriba” - Adam McKay, David Sirota

“El método Williams” - Zach Baylin

“Licorice Pizza” - Paul Thomas Anderson

“La peor persona del mundo” - Joachim Trier and Eskil Vogt





Mejor guion adaptado

CODA – Sian Heder (GANADOR)

Drive My Car – Ryūsuke Hamaguchi, Takamasa Oe

Dune – Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal

The Power of the Dog – Jane Campion

Mejor montaje

“No mires atrás”

“Dune” (GANADOR)

“El método Williams”

“El poder del perro”

“Tick, Tick … Boom!”

Mejor película internacional

“Drive my car” (Japón) (GANADOR)

“Flee” (Dinamarca)

“Fue la mano de Dios” (Italia)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bután)

“La peor persona del mundo” (Noruega)

Mejor corto animado

The Windshield Wiper" (GANADOR)

Bestia

Affairs of the Art (Asuntos del arte)

Boxballet

Robin Robin

Mejor corto documental

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball (GANADOR)

Three Songs for Benazir

'When We Were Bullies

Mejor cortometraje

Ala Kachuu - Take and Run'

The Dress

The Long Goodbye (GANADOR)

On my mind

Please hold

















