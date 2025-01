Oscar 2025: Demi Moore consigue su primera nominación a la estatuilla por 'La sustancia'

La actriz estadounidense se convirtió en un ícono por su actuación en Ghost, la sombra del amor, la película más taquillera de 1990. También se le recuerda por Cuestión de honor (1992) y Propuesta indecente (1993).

La Academia lo ha hecho oficial: Demi Moore, una de las actrices más icónicas de Hollywood, ha sido nominada al Oscar 2025 por su papel en La sustancia. Esta es su primera nominación a la estatuilla dorada, un reconocimiento que corona una carrera de más de cuatro décadas, marcada por la versatilidad y la perseverancia.

En la película de Coralie Fargeat, Moore encarna a Elisabeth Sparkle, una estrella de cine en decadencia que lucha contra los demonios de la fama y la edad, ofreciendo una interpretación poderosa que ha cautivado a la crítica y al público. Por este papel ha acumulado una impresionante lista de reconocimientos, incluyendo el Globo de Oro, y una nominación a los BAFTA.

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener", dijo al recibir su primer Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia o Musical. "Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz (...) Hoy celebro esto como un indicador de mi integridad y (...) que me recuerda que pertenezco a un lugar", añadió.

¿Cuándo es la entrega de los Oscar 2025?

La ceremonia de los Premios Oscar 2025, entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se llevará a cabo el domingo 2 de marzo, donde conoceremos a los grandes ganadores de la industria cinematográfica. Este año, la conducción estará a cargo, por primera vez, del comediante Conan O'Brien.

