Se retomó el caso del actor Pablo Lyle después de tres años luego de que haya sido acusado de homicidio en Estados Unidos. Este juicio determinará si es responsable o no de la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció a los 63 años luego de que el actor mexicano lo golpeara durante un incidente automovilístico.

A lo largo de la última semana de septiembre, muchos testigos han subido al estrado para presentar su testimonio sobre los hechos que ocurrieron en marzo del 2019.

Desde abril de ese año, el actor mexicano enfrenta un proceso legal por homicidio involuntario y, de ser culpable, podría pasar 15 años en prisión. Ante esta situación, los abogados alegaron que Pablo Lyle actuó en defensa propia porque temía que Juan Ricardo lo atacara.

La primera etapa del juicio de Pablo Lyle

Marisa Tinkler Mendez es la jueza que está frente al caso del actor y, en esta primera etapa del juicio, se realizó la selección del jurado. Para ello, citaron a 100 personas del condado de Miami de las que 30 fueron descartadas ya que eran de origen mexicano y cubano, para evitar inclinación por alguna parte.

De acuerdo con Univisión, Pablo Lyle solicitó que el juicio sea en inglés porque se siente cómodo con el idioma. En el caso se evidenció la falta de compromiso por parte de la fiscalía para recoger información sobre el policía que estuvo involucrado en el proceso.

“Afortunada o desafortunadamente usted representa al estado de Florida, en el estado de Florida no pueden decir que no tengan esa información porque intencional o no intencionalmente eso podría afectar irremediablemente a la defensa”. A ello, la jueza le sumó otro error al fiscal quien presentó un interrogatorio incompleto.

Contradicciones de los testigos

Jessica Rocha y su madre, María Rizzo, aseguraron haber visto, desde su auto, cómo se desarrolló el enfrentamiento entre Pablo Lyle y Juan Ricardo. Rocha reveló que el actor lanzó el golpe después de que el cubano levantara los brazos para protegerse y decía: “No, no, por favor, no me pegues”; mientras que la señora Rizzo aseguró que no escuchó nada porque las ventanas del carro estabas cerradas.

Tras ello, el abogado de Pablo Lyle, Philip Reizenstein, demostró que los testimonios son suposiciones y no hechos. Los argumentos que han presentado apuntan a la inocencia del mexicano y revelaron que entró en pánico al verse sumergido en este altercado:

“El señor Lyle, sin intención ni pensamiento, lo golpea una vez”, apuntó Bruce Lehr, uno de los litigantes que defienden al actor. Pese a ello, la jueza se negó a desestimar el cargo de homicidio involuntario en contra de Pablo, informó Telemundo Noticias.

Esposa de Pablo Lyle rindió su declaración

En la última jornada en el tribunal, Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, relató que sus hijos tenían miedo de la situación que enfrentó su padre y reveló que él le pidió a Juan Ricardo que se calmara: “Pablo sale de la camioneta y escucho que le grita a la persona que estaba ahí: ‘tranquilo, hay niños en el coche’”, dijo en la corte.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Pablo Lyle y Juan Ricardo Hernández?

El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle iba camino del aeropuerto de Miami junto con su hijo en un vehículo manejado por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil manejado por Hernández. En un semáforo el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho.

En medio de esa discusión, el actor salió del carro y golpeó a Hernández quien, de acuerdo a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante. El sexagenario murió cuatro días más tarde en un hospital.

Un informe forense del condado de Miami-Dade reveló que Hernández murió a raíz de "complicaciones por trauma contundente en la cabeza" e indicó "homicidio" como probable causa de la muerte.

Pablo Lyle, casado con Ana Araújo con quien tiene un hijo, fue detenido ese 31 de marzo poco después de los hechos y quedó en un primer momento en libertad condicional con una fianza de 5 000 dólares. Tras la muerte de Hernández, fue acusado de homicidio involuntario y puesto en arresto domiciliario.

