Pamela Anderson lanzó el 31 de enero un documental sobre su propia vida, con mucho material de archivo, a través de Netflix. | Fuente: Netflix

Antes de ser fotografiada para la portada de la revista Playboy, en 1989, a la modelo y actriz Pamela Anderson le costaba mucho aceptarse tal como era. Inseguridades sobre su físico marcaban su personalidad, pero finalmente pudo ponerles un alto cuando posó desnuda para la publicación dirigida por el difunto Hugh Hefner.

"Me volví dolorosamente tímida y la timidez era algo muy debilitante", dijo al programa ET Canada la protagonista de 'Baywatch', que en enero pasado estrenó en Netflix su documental 'Pamela Anderson: Una historia de amor'. "Cuando era pequeña, me cubría la cabeza con un sombrero y cerraba el agujero, así que solo podía ver eso", agregó.

"Odiaba la forma en que me veía, odiaba todo. Era muy tímida y siempre pensé que todos eran bonitos, y yo simplemente no tenía esa confianza en mí misma", continuó Anderson. Aseguró también que, al principio, cuando le propusieron posar para Playboy, declinó a la oferta, aunque luego pensó: "¿Por qué no?". Fue entonces que se marchó a Los Ángeles (EE.UU.).

"Luego hice mi primera sesión de fotos con Playboy... fue el primer destello cuando abrí los ojos y sentí que me estaba cayendo por un precipicio. Realmente sentí que solo estaba... permitiendo, en lugar de tratar de controlar. Y esa fue mi primera sensación de libertad. Entonces empecé mi carrera", manifestó Pamela Anderson.

'Pamela Anderson: Una historia de amor', el documental de Netflix

A fines de enero pasado, llegó a Netflix el documental 'Pamela Anderson: Una historia de amor'. Dirigida por Ryan White, la película muestra sin tapujos el ascenso a la fama de la artista de 55 años. Una historia en la que no faltan turbulentos romances, además de un video sexual que alteró su vida íntima a mediados de la década de 1990.

"Mi vida, mil imperfecciones. Un millón de malentendidos erróneos, malvados, salvajes y perdidos. No tengo nada que cumplir, solo puedo sorprenderte", escribió la misma Pamela Anderson en una publicación que adelantaba la trama del material, información también compartida en su momento por el gigante del streaming en sus redes sociales.

El documental sobre el icono de la cultura pop estuvo en desarrollo durante varios años y cuenta con acceso exclusivo al archivo personal de la actriz. "No soy una víctima, soy una sobreviviente y vivo para contar mi verdadera historia", señaló la protagonista de 'Barb Wire'.

De esta manera, el proyecto biográfico de la actriz llegó a manera de respuesta tras el estreno de 'Pam & Tommy', la miniserie basada en la historia del primer video sexual que se hizo viral protagonizado por Pamela Anderson y Tommy Lee.

