Juan Alfonso Baptista, más conocido como el 'Gato', ha regresado a las pantallas con uno de sus personajes más populares de toda su carrera actoral, que es nada menos que Óscar Reyes. Tras el regreso de “Pasión de gavilanes 2”, el actor venezolano ha emocionado a sus fans tras la confirmación de su participación en la nueva entrega que emite la cadena Telemundo.

A raíz del lanzamiento de la novela colombiana, el 'Gato' se ha pronunciado y ha hablado acerca de su salud y de cómo estuvo alejado de las producciones actorales por casi un año. Aunque muchos crean que por ser artista está inmune a las enfermedades, en esta nota se detallará el drama que vivió el actor por una enfermedad.

¿Qué enfermedad mantuvo al actor?

Juan Alfonso Baptista detuvo su carrera por un tiempo debido a problemas de salud al ser diagnosticado con parálisis facial a los 19 años. "Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había una salida de aire acondicionado. Me acuerdo que me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y cojo un vaso de agua. Cuando me la voy a tomar, se me cae el vaso al suelo. Pensé 'qué raro", ese padecimiento fue en la época que grababa la novela “A todo corazón”, dijo.

Según su diagnóstico, el haberse expuesto al aire acondicionado cuando su temperatura corporal le provocó parálisis facial. Debido a esa dolencia, el actor tuvo que retirarse por un tiempo de las producciones y dedicarse al cien por ciento a su recuperación. En efecto, el venezolano se sometió a fisioterapia para recuperar la movilidad de su cara.

"Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se quedara torcido, me tocó hablar de nuevo y mi ojo se me secaba por pérdida de lubricación", señaló.

¿Cómo quedo el 'Gato' después de la parálisis facial?

A pesar de haberse recuperado, muchos fans piensan que su enfermedad no tiene cura, pero el acto lo ha desmentido en una entrevista: "Se ha especulado mucho y no es verdad lo que han publicado. Tuve un virus en el estómago y, como hace años sufrí una parálisis facial, dijeron que era una dolencia que yo padecía. Se mezclaron las cosas, pero solo fue una bacteria".

