Natasha Klauss debutó en la actuación en 1995 con el papel de Zulma en "Las ejecutivas", aunque su salto a la fama fue con la novela "Pasión de gavilanes".

La actriz colombiana dio vida a la Sara, hermana mayor de las Elizondo, en la novela de Julio Jiménez. Pero su opción inicial para interpretar era un personaje sexy y encantadora. A continuación se revelará el papel que inicialmente quería interpretar Klauss.

¿Para qué papel audicionó Natasha Klauss?

A 20 años del estreno de la novela "Pasión de gavilanes", Natasha Klauss reveló que el papel que deseaba y para el cual participó era muy diferente al de Sara Elizondo. “El casting que hice fue bailando y doblando una de las canciones, con una ropa supersexy, un vestido superpegado, porque obviamente tenía que verse como ‘Rosario’, así mamacita divina”, dijo la actriz al programa La red.

¿Qué noticia recibió tras su casting?

La actriz estaba ansiosa esperando la respuesta del casting que realizó para la novela "Pasión de gavilanes". La sorpresa llegó cuando recibió una llamada por parte del producto general que le confirmó su participación en la telenovela, pero no sería para el papel de la cantante del bar Alcalá.

Natasha Klauss contó cómo le dieron la noticia de su participación en la telenovela: “La buena noticia es que estamos en "Pasión de gavilanes", la mala es que no quedaste para ‘Rosario Montes. Vas a ser una de las tres hermanas Elizondo”.

El personaje de Sarita Elizondo tenía otro final

Cuando la colombiana acepta dar vida a la hermana mayor de las Elizondo, ese personaje tenía un distinto rol. “En ese momento no éramos tres mujeres protagonistas. Sino que la historia era un poco diferente. Esto era basado en “Las aguas mansas”, manifestó la actriz colombiana.

Además, la actriz contó que grabó escenas en la que Sara Elizondo tenía problemas de salud y que a raíz de eso iba a perder la vida: “De hecho, mi personaje moría. Alcancé a hacer escenas de ‘oh, me duele el corazón’; o sea, los primeros capítulos. Entonces, no se sabía mucho qué iba a pasar con este producto, no lo querían realmente en Telemundo y… fue una sorpresa para todos”, comentó Natasha Klauss.





