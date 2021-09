Paulo Londra ganó el juicio a Big Ligas, disquera que le impidió sacar más música. | Fuente: Instagram

Paulo Londra ya es libre. El artista argentino ya puede volver a la industria musical luego de ganar el juicio a su exdisquera Big Ligas. Por medio de las redes sociales de Billboard, el intérprete de “Cuando te besé” ya no tiene la obligación de formar parte de la mencionada empresa.

Como se recuerda, esta discográfica le impidió al cantante lanzar temas justo en el momento en el que estaba en todo su apogeo. De acuerdo con la web de la página de música, el juez William Thomas dictaminó que ese papel que le hicieron firmar con engaños expiró en febrero de este año y agregó lo siguiente.

“(...) Incluso si el lenguaje de los contratos respaldaba la interpretación ofrecida por Big Ligas del término Memo de Acuerdo (que claramente no lo hace), el Memorando de Acuerdo no podría aplicarse porque constituiría una restricción ilegal del comercio y conduciría a resultados absurdos”.

Cabe resaltar que lo que firmó Paulo Londra no era netamente un contrato sino un Memorando de Acuerdo de Empresa conjunta durante tres años, sin embargo, de acuerdo con los documentos presentados ante el juez, los productores habían extendido el tiempo de trabajo del cantante sin su autorización ni consentimiento.

¿Por qué Paulo Londra ya no saca canciones?

A inicios del 2020, a través de una carta en la que cuenta su verdad después de meses de silencio, Paulo Londra se presentó como un rehén contractual de la disquera Big Ligas y denunció que le hicieron firmar un contrato mediante engaños. Él inició los trámites para su desvinculación laboral ya que no podía sacar canciones hasta el 2025.

El intérprete de “Nena maldición” contó que conoció a Kristo (Cristian Salazar) y el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) a través de una youtuber. "Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí", indicó en su comunicado publicado en el diario argentino La Nación. Entonces se dio el primer problema cuando se encontraba con ellos trabajando en Colombia.

“Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker. Me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes, entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, aseguró el argentino.

Paulo Londra también contó que Daniel Oviedo y Kristo se otorgaron el crédito de las canciones que él escribió, cuando no colaboraron.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.