Grupo 5, la Chola Chabuca y Álvaro Rod desfilaron por la alfombra verde de los Premios Heat 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

República Dominicana se convirtió en el epicentro de la música latina con motivo de la décima edición de los Premios Heat en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Entre los artistas que se dieron cita en esta gala, varios representantes peruanos estuvieron presentes en la alfombra verde del evento.

Durante las entrevistas, el Grupo 5, la Chola Chabuca y Álvaro Rod expresaron su emoción y gratitud por la oportunidad de formar parte de esta celebración.

Grupo 5

"Estamos felices y emocionados. Grupo 5, una banda peruana de cumbia con 51 años de trayectoria, es un sueño iniciado por nuestro padre. Somos sus hijos quienes continuamos con este legado. Estamos felices celebrando los 10 años de los Premios Heat", expresaron los miembros de la banda.

"Estamos lanzando nuestro nuevo éxito Tú no eres un ángel junto a Mike Bahía y Guaynaa. Pronto también podrán disfrutar de 'Canto a la vida' con el maestro Fonseca", añadieron, anticipando las novedades de su carrera.

Chola Chabuca

La Chola Chabuca, personaje de Ernesto Pimentel, también hizo su debut en los Premios Heat 2024.

"Feliz de estar en los Premios Heat por primera vez. Tengo la oportunidad de alternar con tantas estrellas a las que escucho y admiro. Agradezco la oportunidad de que haya un espacio en la gala principal para el Perú", manifestó con entusiasmo.

"A lo largo de mi carrera, que son casi 30 años, he tenido la oportunidad de haber estado en distintos programas que promovían el humor. Luego surgió la idea de hacer una película sobre mi vida", comentó. "He difundido lo mejor de la música peruana y he sido testigo de los primeros pasos de artistas como Juanes, Shakira, Elvis Crespo y Ricky Martin", añadió.

La Chola Chabuca sorprendió a todos con un llamativo traje inspirado en la localidad cusqueña de Tinta.

La Chola Chabuca en los Premios Heat 2024 | Fuente: Instagram

Álvaro Rod

Álvaro Rod, acompañado por Emil, otro talentoso cantante peruano, también se destacó en la gala. Juntos grabaron el tema Cuándo te veo, una colaboración que fusiona la cumbia peruana con la argentina.

"Estoy nominado como mejor artista salsa junto a grandes como Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, La India y Niche. Para mí es un premio estar entre tantos grandes. Voy a cantar ahora en la gala principal haciendo un homenaje a mi país", dijo Rod.

Álvaro Rod en los Premios Heat 2024 | Fuente: Instagram