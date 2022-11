El 20 de noviembre comienza el Mundial Qatar 2022 y muchos podrán atención en la ceremonia inaugural del mayor evento deportivo. | Fuente: Instagram / Shakira

Crece la expectativa por el inicio del Mundial Qatar 2022 y los ojos del mundo estarán al pendiente de lo que ocurra en la ceremonia de inauguración. Todavía no se ha hecho oficial la lista completa de los artistas que participarán en el show musical, pero se sabe que Jungkook, integrante del grupo BTS, es uno de los cantantes confirmados.

Hace unos días circuló un rumor sobre la presencia de Shakira en la fiesta de apertura en el Estadio Al-Bayt, en Al Khor que tiene una capacidad para 60 mil espectadores. Aunque no hubo un pronunciamiento oficial por parte de los organizadores ni de la propia artista, la periodista española Adriana Dorronsoro asegura que la colombiana rechazó la oferta, tal como lo hicieron sus colegas Dua Lipa y Rod Stewart.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial", expresó Dorronsoro ante las cámaras de El programa de Ana Rosa. Tras la supuesta negativa se espera que la barranquillera haga un comunicado explicando los motivos de su decisión a pocos días del evento.

Sobre la especulación de una posible cuarta presentación consecutiva de Shakira en un evento mundialista, se dijo que la cantante iba a compartir escenario con el grupo de k-pop BTS y de la banda de hip pop Black Eyed Peas. La intérprete de Monotonía fue criticada en redes sociales tras el rumor de su actuación, debido a las restricciones en Qatar, que prohíben que una mujer baile de manera sensual en público.

Los artistas que rechazaron ir a Qatar 2022

Qatar 2022 no es del agrado de todas las celebridades. Dua Lipa expresó hace poco su rechazo a que el Mundial de Fútbol se desarrolle en el país arábico y manifestó que no actuará en su ceremonia inaugural. Y la misma reacción han seguido el cantante Rod Stewart y el líder de la banda The Cure, Robert Smith.

Desde su cuenta de Twitter, Smith puso fin a las especulaciones que apuntaban a que se presentaría en el evento deportivo. "Odio decepcionar a todos, pero a pesar de los rumores no estaremos en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo", dijo al inicio de su mensaje. "Y también he informado a Gareth Southgate que no estoy disponible para la selección", ironizó.

Por su parte, Rod Stewart confesó que la organización de Qatar 2022 le ofreció "más de un millón de dólares" hace 15 meses para que actúe en la inauguración. "Lo rechacé", afirmó el intérprete británico en una entrevista con el diario The Sunday Times. "No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", agregó.

El boicot contra Qatar 2022 entre figuras del mundo de la música se debe a que derechos humanos a favor de las mujeres y la comunidad LGTBI se encuentran vulnerados en dicho país. A la fecha, en Qatar hay un castigo de siete años en prisión si alguien es homosexual, y además rige un sistema que condiciona a las mujeres a depender de un tutor varón.

