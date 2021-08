Quentin Tarantino revela que no comparte su fortuna con su madre por burlarse de su sueño de ser cineasta. | Fuente: AFP

El famoso director de cine Quentin Tarantino reveló que no comparte su fortuna con su madre, Connie Zastoupil, debido a que ella no le apoyó en su infancia cuando él decidió dedicarse a la industria de Hollywood.

El artista fue entrevistado en el podcast “The Moment” donde contó que desde niño escribía guiones y fue su mamá quien le pidió que no lo hiciera porque afectada las notas del colegio:

"Ella se estaba quejando por eso, [...] una vez, en medio de su pequeña discusión me dijo: 'Ah, y, por cierto, esa pequeña 'carrera de guionista' -haciendo las comillas con los dedos y todo- ¿Esa pequeña 'carrera de guionista' que estás haciendo? ¡Esa porquería se acabó!'", recordó Quentin Tarantino.

Por ese motivo, el director de “Pulp Fiction” sintió un recelo con su mamá así que desde ese momento decidió que, si llegaba a ser conocido en la industria cinematográfica, no le daría ni un dólar.

"Cuando me lo dijo de esa manera sarcástica, yo le respondí: 'Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No recibirás nada porque dijiste eso'", sostuvo.

Quentin Tarantino y su lección a los padres

Los entrevistadores del pódcast le preguntaron a Quentin Tarantino si en la actualidad mantenía su promesa y aseguró que sí, pero reveló que solo la ayudó una vez con un problema de impuestos.

Por otro lado, recalcó que, desde su punto de vista, es una lección para todos los padres ya que deberían apoyar a sus hijos, de lo contrario, le “estarían cortando las alas”:

“Hay consecuencias por lo que uno les dice a sus hijos. Recuerda que hay repercusiones por su tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos", concluyó.

