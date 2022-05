Anahí Puente negó la posibilidad de que los seis integrantes de RBD vuelvan a juntarse. | Fuente: Instagram

Anahí Puente, recordada por su papel de Mía Colucci en la serie “Rebelde” e integrante del grupo RBD, negó la posibilidad de que se vuelvan a reunir para ofrecer otro concierto. Como se recuerda, en el 2020, se juntaron para cantar sus mejores éxitos.

“Muchas gracias, pero yo creo que, pues eso es un recuerdo hermoso en mi vida, pero ya”, dijo en entrevista para el canal de YouTube de Tony Stars TV. Asimismo, se deslindó de los rumores sobre una posible bioserie de la banda.

“No tengo idea, yo creo que eso no me lo deben preguntar a mí porque yo en ese no tengo nada que ver”, agregó. Por otro lado, descartó que RBD inicien una nueva gira por el mundo porque cada uno está enfocado en sus carreras.

“No, ahorita estamos todos, creo yo, como cada quien muy en su camino”, finalizó Anahí.

"Ser o parecer", el concierto más exitoso de RBD

RBD regresó a los escenarios en el 2020 y después de 12 años de este reencuentro ha sido catalogado como uno de los conciertos virtuales más grandes. En las primeras 12 horas de show más de 1,5 millones de personas se unieron para ver el show “Ser o parecer”, convirtiéndolo en uno de los live streams más exitosos del mundo.

Durante este esperado reencuentro, Anahí, Maite, Christopher y Christian, llevaron por casi hora y media a sus seguidores a un viaje por la nostalgia donde se recrearon algunas de las coreografías más famosas e interpretaron todos sus grandes éxitos.

Con nuevos arreglos musicales y haciendo que el sábado 26 de diciembre sea una noche mágica, han creado un catálogo musical del perfecto ‘playlist’ de una generación ‘Rebelde’.

Al inicio de este viaje, RBD abrió su retorno a los escenarios con el clásico “Ser o parecer”, con 22 músicos en tarima, su banda original más 10 cuerdas fueron los cómplices perfectos para hacer vibrar nuevamente a todos los seguidores alrededor del planeta.

Anahí, en su regreso triunfal a los escenarios, fue la primera en tomar la vocería y dar unas palabras de aliento y agradecimiento al público que los esperaron por más de una década. Ella, puso los sentimientos a flor de piel a todos al interpretar su icónico tema “Sálvame”, que es considerado como un himno para muchos.

