Si hubo algo a lo que la cantante mexicana Anahí tenía miedo, era la soledad. Pese a que empezó desde muy joven en la industria televisiva y musical, algunos traumas de pubertad —como la anorexia— la perseguían en aquellos años en que su popularidad estuvo en toda la cresta de la ola, cuando protagonizó "Rebelde" y formó parte de la banda derivada RBD.

Fue durante los recorridos que hacía el grupo por distintos países, precisamente, que la intérprete de Mía Colucci se sentía más aislada. "Antes le tenía mucho miedo a la soledad", dijo en una reciente entrevista con el motivador Daniel Habif para su canal de YouTube. "En las giras de RBD, yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así querido y les decía 'me quiero aventar por la ventana'. Me sentía muy sola", agregó.

"Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola", prosiguió Anahí. "Después como que crecí, maduré, conecté con Dios muy, muy fuerte, como nunca en mi vida, y en este momento no sabes lo que amo estar sola", reconoció la artista de 39 años.

Anahí sobre RBD: "La locura más maravillosa que nos pasó"

Pese a que al principio fue complicado lidiar con la fama, ya que "nadie estaba preparado" para semejante exposición, Anahí admitió que RBD marcó un parteaguas en su vida y la de sus compañeros Christopher Von Uckermann, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni.

"Fue la locura más maravillosa que nos pasó yo creo que a los seis y que llevamos por siempre en nuestro corazón", manifestó la actriz. "Tengo un profundo cariño por cada uno de ellos y un agradecimiento enorme por todo lo que vivimos juntos y todo lo que me enseñaron sin darse cuenta porque cada uno dejó una semilla en mi vida para siempre", añadió.





Para alguien acostumbrada a trabajar "sola desde muy chiquita", compartir con un grupo tan cohesionado como lo fue RBD le hizo saber lo que era trabajar en equipo. "De pronto cuando te toca decir esto es de todos, los seis somos uno", manifestó.

"A mí me encantó vivir esa experiencia, aprender en equipo y obviamente me equivoqué miles de veces, seguramente me equivoqué mucho e hice cosas que no les han de haber gustado o dije o nos peleamos, o lo que sea, y lo hemos hablado todos y todos hoy ya grandes lo primero que nos decimos es perdón, si en algo la regué perdón, te amo y aquí estoy para siempre", afirmó.

