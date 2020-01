Christian Chávez y la historia de bullying en su niñez. | Fuente: Instagram

El ex integrante de “RBD”, Christian Chávez, compartió una confesión con sus seguidores tras revelar hace mucho tiempo que es homosexual. En su cuenta oficial de Instagram, el actor mexicano recordó la etapa de su niñez contando una triste experiencia.

En la imagen se puede ver a un niño con una lonchera del ratón de Disney y escribió lo siguiente en la descripción:

“Listo para ser bulleado con mi lonchera de Micky. Yo estuve en una escuela católica de hombres, imagínense todo lo que pasó, pues mis gustos eran distintos a los demás. Ahí comenzó la lucha por mi identidad, tal vez muchos vean esta foto como triste (se puede ver en mis ojos el miedo), yo la veo como un hermoso recordatorio de que todo pasa”.

En los comentarios, muchos de sus seguidores apoyaron la valentía de enfrentar su orientación sexual ya que no tenía por qué sentir vergüenza de lo que es.

Por otro lado, en varias entrevistas, Christian Chávez aseguró que esa etapa quedó en el pasado, que sí le afectó, pero como lo ha superado, espera que las demás personas que se sintieron como él también puedan salir adelante:

"Yo era un niño al que siempre bullearon, iba a una escuela de puros hombres y llevaba mi lonchera de Mickey porque yo le insistí a mi mamá que quería mi lonchera de Mickey, pero la verdad para mi esa foto es muy importante porque al final es mostrarle a la gente que todo pasa y que no importa si se burlan de ti, no importa si te señalan. Yo creo que todos nos hemos tenido que defender en algún momento de la vida, cuando estamos pequeños, que por si tienes lentes, que por si tienes brackets, que si eres gordo, chaparro, que si eres x, eres x, siempre te van a estar señalando por algo, creo que lo importante es eso, decir todo va a pasar y esa no es tu realidad, la escuela no te define a ti como persona”.

Christian Chávez asegura que “toda mejora con el tiempo”, sin embargo, también depende de cada uno ya que los agresores se aprovechan del miedo y lo que uno tiene que hacer es enfrentarlo, no dejarse.