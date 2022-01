Grettell Valdez, 'Renata' en 'Rebelde', fue diagnosticada de cáncer en el pulgar izquierdo y prefiere perderlo antes de que se ramifique la enfermedad. | Fuente: Instagram

La actriz mexicana Grettell Valdez fue diagnosticada de cáncer en un dedo y, tras el tratamiento, parecía que todo iba bien; sin embargo, esa zona se complicó de nuevo por lo que tendrán que amputarle ese miembro.

"Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) 'hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia', le dije 'ok'", contó la protagonista de “Rebelde”.

De acuerdo con Grettell Valdez, su médico le realizó una cirugía para quitar esa anomalía, pero tras realizarle una serie de exámenes, descubrieron qué sucede.

"Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y, estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice, 'no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal'", explicó. "Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es", dijo la actriz para el programa ‘Hoy’.

Es así que Grettell Valdez prefiere que le quiten el dedo antes de que el cáncer se ramifique en su cuerpo. "Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa", concluyó.

Grettell Valdez: “Nadie de mi familia padece cáncer”

En el 2018, la actriz Grettell Valdez reveló que tiene cáncer en el pulgar izquierdo, pero se sorprendió al tener su diagnóstico ya que ningún miembro de su familia padece de esta enfermedad.

"Lo mío, la verdad, fue una cosa en un millón", dijo para la revista Clase en el mencionado año. "O sea, fue una herida que transmutó. Nadie de mi familia padece de esta enfermedad, ni por parte de mi mamá, ni de mi papá, entonces fue una muy mala suerte", agregó.

Cuando el cáncer dejó de ser una amenaza en su vida, prefirió no volver a tocar ese tema. "Eso quedó en el pasado, quedó en el ayer, así que hoy por hoy lo puedo contar, lo puedo decir", continuó.

"Sé lo que se siente, sé lo que pasa, los miedos, la angustia que en ese momento uno vive porque es muy fuerte la palabra, es muy fuerte la situación", sostuvo.

