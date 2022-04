Hilda Bernard, la actriz argentina más longeva de su país, falleció a los 101 años. | Fuente: Twitter

Hilda Bernard, la actriz argentina más longeva de su país, falleció a los 101 años. La Asociación Argentina de Actores confirmó su deceso por medio de un comunicado:

"Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio", se lee en el mensaje.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa de su muerte, lo único que se conoce es que residía en un asilo donde contrajo la COVID-19 en el 2020, enfermedad que logró superar.

Iniciando su carrera en los 40 en radioteatros, la fama y el reconocimiento llegó cuando participó en diferentes producciones en la televisión como ‘Alta comedia’, ‘El amor tiene cara de mujer’ y ‘Rosa de lejos’. Además, formó parte de 'Rebelde Way' y 'Chiquititas'.

Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio. Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años. (...) sigue pic.twitter.com/ftGgMXBS4K — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 20, 2022

El último trabajo de Hilda Bernard

Las últimas apariciones que tuvo fueron en la comedia “Los Grimaldi” y en la obra “Póstumos”. Ha recibido innumerables premios por su carrera artística y aseguró que quiere seguir trabajando porque la edad no es una excusa:

"Es verdad, pero como me pareció una insolencia, el día de los Martín Fierro (reconocimiento a la trayectoria) dije hasta los 100. Si me vuelve la voz, quiero trabajar. Siempre fui muy sana. No tengo diabetes, ni colesterol alto, tomo mi pastillita para la presión", dijo en el 2019.

A pesar de que en el 2014 sufrió un derrame cerebral, Hilda Bernard logró reponerse. La actriz argentina contó en ese entonces que no le ha afectado tanto como ha visto en otros casos: “Me afectó, más que nada, toda la parte izquierda del cuerpo. La cara, el brazo y la pierna. Tengo que estar tranquila y caminar poco”, sostuvo.

Como se recuerda, interpretó a la ‘Profesora Hilda’ en “Rebelde Way”, un papel que le llenó de experiencia. La actriz aseguró que ninguna interpretación es menos o más, a todas le puso el mismo empeño a si sean secundarios.

