Zoraida Gómez, 'Luján' de "RBD", se convirtió en madre por primera vez. | Fuente: Composición

La recordada ‘Luján’ de la novela mexicana “Rebelde”, Zoraida Gómez, anunció que dio la luz a su primer hijo la semana pasada y recién hace un día mostró a su pequeño en redes sociales. Maximiliano, fruto de su relación con Jorge Torres, llegó para “alegrar su vida”, de acuerdo con la talentosa actriz.

Con una imagen del recién nacido usando un enterizo color blanco, la joven escribió el nombre completo de su primer hijo y emoticones de corazones. Para celebrar el nacimiento, sus excompañeras de “RBD” le escribieron mensajes de felicitaciones.

Anahí Puente, la popular ‘Mía Colucci’, se emocionó y le dejó un emotivo comentario en su publicación: “¡Aaaaaaaaaayyyyy! Bebito hermoso. ¡Dios te bendice, muñequito lindo!”, se lee. Angelique Boyer, quien hizo el papel de ‘Vico’, también se hizo presente:

“¡Wow! Muchísimas felicidades. ¡Zory, que belleza de bendición! Ahora a disfrutar esta nueva etapa. Bendiciones cada día”, escribió. Como se recuerda, Zoraida Gómez había utilizado sus redes sociales para anuncia el nacimiento de Maximiliano Torres Gómez y confesó que fue parto natural:

“Les quiero contar que todo salió perfecto. La verdad, fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas", dijo la actriz en su Instagram. Además, sostuvo que se siente feliz de que su hijo haya nacido sano:

"Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué al hospital a las 3 a.m. y el punto es que a las 4:30 a.m. me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana (...) Estoy feliz porque nació sano, nació bien”, concluyó.

ASÍ ANUNCIÓ SU EMBARAZO

Zoraida Gómez, actriz mexicana recordada por su papel de Luján en la telenovela “Rebelde”, anunció, en sus redes sociales, que está esperando su primer hijo. La artista, de 35 años, estuvo intentando durante un par de años quedar embarazada.

"Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho. El chiste es que no pegaba y ya me iba a hacer a la idea de que no. Hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, aseguró al programa Hoy.

La recordada estrella de "Rebelde" contó cómo se enteró de que estaba esperando a su primer hijo o hija. "Una semana de retraso, dos semanas... Se me empezaron a poner los senos muy grandotes y yo dije: ‘esto no es normal’. Entonces tenía miedo de hacerme la prueba”, comentó.