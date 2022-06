Ricky Martin dejó un irónico mensaje contra los críticos de la película Lightyear | Fuente: AFP / Disney

Ricky Martin usó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre la polémica que ha generado la película 'Lightyear' y la escena en la que se muestra un beso entre una pareja del mismo sexo. Como se sabe, la nueva cinta de Disney y Pixar fue censurada en 14 países por el hecho en cuestión.

"Esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver 'Lightyear', póngale documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética", escribió en Instagram el cantante puertoriqueño junto a una imagen de Buzz, el personaje de la saga Toy Story.

Ricky Martin defendió al filme animado de Disney, que muestra un beso entre dos mujeres | Fuente: Instagram

LA CENSURA DE 'LIGHTYEAR'

'Lightyear' fue censurada en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, además de otros países de Asia Occidental, por la inclusión de un beso lésbico en una de sus escenas. La película animada de Pixar se une así a la lista de filmes que se han visto afectados en esa zona del continente asiático por incluir contenido LGBTQ+.

Según informó la revista Variety, la escena en cuestión había sido originalmente eliminada por Pixar, pero fue reinsertada cuando sus animadores criticaron a Disney por "censurar el afecto gay". En ella, el personaje de Alisha, comandante de 'Lightyear' (a quien pone voz Chris Evans en su versión original), forma una nueva familia con su pareja y las dos se saludan dándose un beso en los labios.

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES DE 'LIGHTYEAR' SOBRE LA CENSURA?

Galyn Susman y Angus MacLane, productora y director de este spin-off de 'Toy Story', hablaron sobre este tema con la Agencia France Presse (AFP). La primera señaló que habían sido advertidos de que algo así podía pasar, pero que no dieron marcha atrás.

"No íbamos a cambiar la película que queríamos tan solo por un puñado de países con puntos de vista retrógrados, por decirlo suavemente ", comentó Galyn Susman.

El director de 'Lightyear', Angus MacLane, reafirmó lo dicho por la productora, al señalar que en ningún momento se pensó en alterar el contenido de la película para darle gusto a los censores: “Hicimos nuestra película y ellos no quisieron verla, no hay ningún problema ", dijo a la AFP.

En tanto, Galyn Susman comentó que hay películas con un contenido que puede resultar más fuerte para un niño, como 'Bambi', donde la madre del personaje muere, y añadió que, a manera de decisión personal, no dejaba que sus hijos pequeños miraran películas donde la madre moría. “Todo el mundo tiene su propia idea de lo que es aceptable para ver juntos, como familia”, dijo la productora.

